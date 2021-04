Třinecký hrdina Kacetl: Ta příležitost mi v play off spadla z nebe

„Ta sezona byla na jednu stranu šílená, ale v play off mi kluci pomohli a teď zažívám úžasný pocit,“ říkal Kacetl včera. Titul slaví deset let poté, co se v rodném Znojmě stal juniorským mistrem.

Je to pro vás po divokém ročníku velké zadostiučinění?

Po dvou měsících bez práce jsem podepsal Kometu, kde jsem ani nedostal čuchnout. Byl jsem rád za Přerov, kde se dařilo a byla skvělá parta. Díky výkonům si mě vytáhl Třinec, ale tady to zpočátku, co se týká mých výkonů, taky nebyla žádná sláva. Chvilku jsem se hledal, ale v play off mi kluci strašně pomohli a začalo se dařit. Je to neskutečné!

Kde jste hledal vnitřní sílu?

Snažil jsem se věřit sám sobě. Věděl jsem, že makám na sto procent. Někdy jsou taková období, kdy se nedaří, ale věřil jsem, že se to otočí. Ta příležitost v play off mi spadla skoro z nebe, tak jsem se snažil ji chytit za pačesy. Říkal jsem si, že se to už nemusí nikdy opakovat. Zvlášť s takovým týmem před sebou. Proto jsem se vydal ze všech sil.

Co říkáte na rekordy, které jste v play off vytvořil? Máte šest vychytaných nul, gól jste ve finále nepustil přes 172 minut.

Co vám budu povídat. Kdyby mi to někdo řekl před sezonou nebo i před play off, tak bych mu se smíchem odpověděl: To určitě. Ale vděčím za to klukům. Ano, možná to bude znít jako fráze, ale já to jako frázi rozhodně neberu, protože je to naprostá pravda. Mají nejvíc zblokovaných střel, moc pomáhali dozadu, nechali na mě jít jednoduché střely, a když už máte nějaké sebevědomí, tak dokážete kluky taky podržet v určitých fázích.

V čem je Třinec tak výjimečný?

Když se podíváte na soupisku, tak jsou na ní jména neskutečných kvalit. Spousta kluků hrála v NHL, KHL. Ale hrajeme týmově, všichni dřou jeden pro druhého, pomáhají si. A je tu nastolený striktní režim, který se musí dodržovat.

Ondřeji, co říkáte na výkony kapitána Petra Vrány, který před play off prožil velkou rodinnou tragédii?

Chtěl bych před ním hluboko smeknout. Jak se vyrovnal se situací, která se mu stala, nedokáže kdekdo. I pro něj jsme to hráli, protože je to neskutečný bojovník. Pomáhal nám, byl skutečným lídrem, nešlo na něm téměř poznat, že se něco stalo. Byl výjimečný.