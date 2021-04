Hokejový Ferguson. Jak trenér Varaďa vytvořil vládce české extraligy

Úspěchy i věrností začíná výrazná třinecká persona pozvolna připomínat jinou trenérskou kapacitu. Alexe Fergusona, který na fotbalové střídačce Manchesteru United vydržel dlouhých 27 let.

Ne, vážně není úlet titulovat Varaďu extraligovým Fergusonem.

S Oceláři je Václav Varaďa spjatý od roku 2010. Ještě jako hráč přispěl před deseti lety k prvnímu třineckému titulu. Před čtyřmi lety se stal hlavním koučem, který pokaždé dostal tým do finále. A dvě ze tří sérií vyhrál. Sepětí s Třincem navíc může natáhnout na 17 let, smlouvu má až do roku 2027!