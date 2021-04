Ty brďo, máme titul, radoval se Růžička. Ale kde ho oslavíme?

„Je to krásné, nepopsatelné. A nyní možná ještě lepší, když se nám povedlo titul obhájit. To je vždy mnohem těžší,“ radoval se třinecký útočník Martin Růžička, který kromě triumfů s Třincem má ještě jeden se Spartou Praha.

Co bylo v cestě za titulem nejnáročnější?

Těch momentů byla spousta. V play off si člověk musí hrábnout na dno. Ale asi sedmý zápas v semifinále s Boleslaví, tam se mohlo stát cokoliv. Ve finále bylo důležité, že jsme zvládli oba domácí zápasy. A když jsme v Liberci urvali čtvrtý, věřil jsem, že to v tom dalším doma dotáhneme.

Byly důležitým faktorem titulu i využité přesilovky?

Jsme rádi, že nám šly. V takových velkých momentech se těžko prosazujete v pěti proti pěti, takže jsme si jimi pomohli. I v tom pátém zápase jsme takto dali dva rozhodující góly.

Jaký byl přínos Petra Vrány, který před play off prožil rodinnou tragédii?

Ty brďo... Byli jsme rádi, že je zpátky, viděl jsme na klucích, jak to vnímají. Ukázal obrovský charakter. Je to skvělý člověk. To, co Petr přestál, nebylo jednoduché. I pro něj jsme sezonu doválčili k titulu. Hodně nám pomohl.

A co říkáte na playoffové rekordy brankáře Kacetla, který vychytal šest nul a přes 172 minut nedostal gól?

Je to neskutečné. Ondra chytil skvělou formu a ty brďo držel nás celé play off. Když jsme potřebovali, tak branku zavřel. Skvělý kluk. Zaslouží si to.

V čem je třinecké mužstvo výjimečné, když třikrát v řadě prošlo do finále?

Každý se podřídil týmu. Máme tu hráče, kteří nechtějí prohrávat. Silný je týmový duch a k tomu skvělé vedení, jak trenérské, tak manažerské. Venca (trenér Varaďa) to dobře vede. Mužstvo se vhodně doplňuje a v nejdůležitější fázi vždy zapne ještě o nějaký ten level výše. V play off hrajeme hokej, aby byl vítězný. A to je na tom týmu pěkné.

Při pátém finálovém utkání bylo poprvé v sezoně díky výjimce ministerstva zdravotnictví v hledišti kolem tisíce lidí. Bylo to znát?

Hokej měl jiné grády. Jsme rádi, že to aspoň takhle povolili, protože člověk to vnímá a hraje se mu jinak.

Trenér Václav Varaďa měl v den vaší výhry narozeniny. Byla i to motivace?

Po zápase v Liberci nám říkal, že bude mít narozeniny, že musíme puk sežrat. Motivace to byla, ale titul je nade vše. Jsme rádi, že jsme to i pro něj zvládli.

Zřejmě to bude mít drahé...

Určitě. Mít titul a narozky v jeden den se moc často nestává (směje se).

Budete mít vůbec kde triumf oslavit?

S nynějšími pravidly maximálně v šatně...