Hadamczik: Třinci pomohla hloupost Břízy. A Sparta do špičky nepatří

Nadstandardní podmínky byly v Třinci ale i předtím.

Jenže od doby, co to vzal do rukou pan Moder, je to jiné. Hokej je pro něj srdeční záležitost, postavil halu. Třinci strašně pomohla hloupost Břízy, který vyštval ze Sparty Petra Vránu. Co se týká účelnosti, tak je to nejlepší hráč týmu. Stránský je samozřejmě také borec, ale já vidím Vránu jako klíčového hokejistu, dobrého kluka a centra, který to umí vzít za své.

Oceňujete jeho výkony o to víc, v jaké je životní situaci?

Já měl Petra Vránu jako kapitána na mistrovství světa dvacítek. Já jsem ho přitáhl do Vítkovic a tam si v posledním utkání na farmě zlomil obě kosti na noze - holenní i lýtkovou, takže já jsem dával Vránu vlastně rok dohromady. Ve Vítkovicích s námi trénoval a rehabilitoval. A hned první rok se rozehrál. Dá se říct, že já jsem byl u toho všeho. Klobouk dolů, jak teď všechno dává. Prožívá úplně nejtěžší období života.

Na druhou stranu, když je člověk v takto složité situaci, tak se ke sportu upne - je to pro něj vysvobození, únik. Souhlasíte?

Ano, ale on byl vždycky svědomitý. Nikdy neholdoval alkoholu, hokej miluje. Moc mu přeju, že to tak zvládá, ale ani titul mu nemůže nahradit, co ho potkalo. To mu nenahradí nic.

Když se řekne Třinec, tak většina lidí vyzvedne Martina Růžičku. Jak ho vidíte vy?

Je také důležitý. Růžička je v lize jedním z nejplatnějších hráčů. Je to střelec a kluk, který nebývá zraněný, což je také hodně důležité. Na mezinárodní scéně nebyl tolik vidět, třeba já u nároďáku vybíral v té konkurenci jiné hráče, ale pro ligu je k nezaplacení.

Hodně se mluví o podílu brankáře Kacetla.

To je pro všechny překvapení! Neviděl jsem od něj v play off jeden slabý výkon. Myslím, že by ho to do budoucna mohlo poznamenat kladně. Mohl by to být gólman, na kterém se dá stavět. Kdyby Třinec věděl, jaké výkony Kacetl předvede, tak by možná ani nesháněl gólmana.

Jak velký podíl má na výsledcích trenér Varaďa?

Nevím, jaký je to trenér. Vím, že je to člověk zodpovědný, zarputilý a náročný. Když máte tyto prvky a k tomu hráče, které si můžete vybrat... Symbióza toho všeho funguje. Být na špici je věcí majitele klubu, sportovního ředitele a trenérů. Je to komplex. Nemůžeme říct, že to dělá jeden člověk. Podívejte na dvacítky, kde za dva roky neměl ani jednu medaili. Já Varaďu jako trenéra nemůžu hodnotit, ale vím, že nikomu nic nedaruje. Ani sobě.

Může se stát z Třince hegemon?

Když máte jeden z nejkrásnějších stadionů v republice, za sebou třinecké železárny, tak co by mělo bránit, aby se držel na nejvyšší úrovni?

Tým má kostru, je sehraný. Jak velký podíl to má na úspěchu?

Když máte dobrý plat, tak se vám nechce z Třince odejít. Já jsem byl ve finále a proti nám hrál Vsetín. A ten neměl tolik peněz jako Třinec, protože to bral tak, že co si půjčím, to dám do hokeje. Takže tam hrály tři lajny z národního mužstva. A když trefíte ve finále na takové mužstvo, tak skončíte druzí. Beru to tak, že když jdete do Třince a plní se vám podmínky, tak tam každý chce být.

Co říkáte na Liberec?

Je potřeba říct, že Liberec měl smůlu. Nehráli Filippi ani Šmíd, na kterém byla morálně i herně postavená obrana. Přesto předváděli tak dobré výkony a výsledky. Do toho ještě v sérii dostal trest Adam Musil, Jelínek, kvůli zranění jim chyběl i Birner. Klobouk dolů, kam se dostali. A je potřeba říct, že ve čtvrtém utkání to bylo za stavu 0:0 o štěstí. Ke komu se štěstí přikloní.

Ukazuje se, že jsou Třinec a Liberec opravdu nejlepší, i když základní část vyhrála Sparta?

Petr Syrovátko hokej miluje a dělá pro něj v Liberci hodně. Zařídil tam halu a dobré prostředí. Když má klub dlouhodobě dobré výsledky, tak je to zásluha vedení.

Vypadá to, že se v extralize vytvořila silná trojka.

Já bych tam Spartu nedal. Mám ji rád, ale tolik kopanců, co tam udělali za poslední léta, to nebylo důstojné Sparty.

Jaké máte na mysli konkrétně?

Letos se dali dohromady a hráli výborně, ale vemte si roky předtím - to Sparta rozhodně nepatřila mezi top týmy. Měnila hráče, trenéry, nebyla tam žádná stabilita.

V čemž pokračuje i letos - spousta hráčů odejde, spousta přijde, jeden z trenérů se také změní...

Sparta bude vždycky vládní klub, teď se podle mě stabilizuje a dá to dohromady. Díky velké hale bude mít peníze ze vstupného. Věřím tomu, že Ton, Hlinka i nová šéfka dělají všechno pro to, aby Sparta měla novou tvář. I pan Pražák klub nekupoval, aby Sparta hrála někde dole.

Extraliga bývala hodně vyrovnaná, vyhrát ji mohl kdokoli. Teď to vypadá, že pár klubů odskakuje. Je to tak?

Víte, že jsem letos tipoval, že ve finále bude Boleslav a moc k tomu nechybělo. Boleslav má stabilizovaný a dobře vedený tým. Třinec měl hodně co dělat, aby ji vyřadil. Boleslav byla těžší soupeř než Liberec. Uvidíme, co se stane v Pardubicích po příchodu nového majitele, to může být další klub, který vyletí. Vidím takových pět mančaftů, které budou patřit do špičky. Zvedne se totiž i Kometa, v Brně se má stavět hala.