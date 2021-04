Po finále smutek, ale... Liberecká hokejová dynastie může pokračovat

Bez ohledu na finálový výsledek Bílí Tygři potvrdili, že se jim podařilo vybudovat mimořádně úspěšnou hokejovou dynastii. K mistrovskému titulu z roku 2016 a následným třem stříbrům je třeba připočíst i čtyři prvenství po základní části extraligy v minulých šesti ročnících.

„Momentálně převládá spíše smutek. Nějaké zadostiučinění přijde spíš postupem času. Hráli jsme finále a měli možnost bojovat o pohár. Vyhrát se nám bohužel nepovedlo. V tuto chvíli je to smutné, celkově ale můžeme podle mě sezonu hodnotit pozitivně,“ řekl elitní liberecký útočník Radan Lenc.

V letošní „divné“ sezoně poznamenané koronavirem museli Tygři bojovat o přímý postup do play off až do poslední chvíle a nakonec urvali čtvrté místo. Do play off nešli jako největší favorité, ve čtvrtfinále si však hladce poradili s Hradcem a v semifinále zaskočili pražskou Spartu, kterou udolali v sedmi zápasech.

Na Třinec už nestačili, i vinou zdravotní kalamity v týmu, ze kterého vypadla řada útočných opor. „My jsme neměli zas tak široký kádr a každá taková ztráta pro nás byla velká. Když si vzpomenu, jaké hráče jsme postrádali v průběhu celé sezony a teď během finále - to by položilo každý tým. Snažili jsme se s tím popasovat, ale bohužel už jsme, i pod vlivem těch absencí, nedokázali Třinci v závěru konkurovat,“ konstatoval obránce Ronald Knot, který po zraněném Ladislavu Šmídovi převzal žezlo lídra obrany a nejvytěžovanějšího libereckého hráče.

Finále s Třincem ovlivnily i disciplinární tresty Bílých Tygrů. Dva zápasy musel pauzírovat kapitán Petr Jelínek, což bylo při zdravotních absencích dalších útočníků hodně znát. „Moc jsem týmu nepomohl, nemohl jsem hrát dva zápasy a s marodkou, kterou jsme měli, to byly klíčové faktory. Třinec si titul zasloužil, asi to chtěl trošku víc než my,“ řekl Jelínek.



„Celkově to byla nejtěžší sezona v mojí kariéře v extralize. Dvakrát jsme byli v karanténě, pak přišlo přerušení soutěže a následně se hrálo skoro obden. Od prosince jsme měli zraněné klíčové hráče Šmída a Filippiho, ale my jsme se semkli a dotáhli to až sem. Jsem spokojený a hrdý.“

Po další stříbrné sezoně teď přichází doba bilancování a také hráčských pohybů. Liberec si už v průběhu play off pojistil na další období osmičku hráčů v čele s nejproduktivnějším hráčem play off Michalem Birnerem, dalším útočníkem Jaroslavem Vlachem či klíčovými obránci Knotem a Mislavem Rosandičem.

Klub Bílých Tygrů však také přijde o opory. Útočník Michal Bulíř, který má namířeno do Plzně, se už na sociálních sítích rozloučil s fanoušky. „Jsem hrdý, na celý tým, co dokázal. Ještě jednou díky a snad zase za pár let v Liberci,“ napsal. Další útočná opora Adam Musil nabírá směr Pardubice, v Liberci zřejmě nebude pokračovat ani obránce Tomáš Hanousek.

Bez ohledu na změny zůstane jádro liberecké sestavy zachováno, navíc se do něj vrátí dlouhodobí marodi Šmíd a Filippi. Tygří dynastie může pokračovat.