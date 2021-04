Hrdinové extraligového play off: nezdolný lídr, odepsaný gólman i útočná esa

Dřel. Inspiroval. Jako kapitán příkladně velel týmu. „Mohlo to být kontraproduktivní, kdyby se trápil, ale hrál skvěle. Pomáhal a tahal první útok,“ řekl Varaďa. I proto šestatřicetiletý Vrána zakončil v pondělí večer sezonu dojemnou chvilkou, kdy zlatou medaili přímo na ledě pověsil na krk synkovi Leovi. V play off nasbíral devět bodů (2+7).

„Jsme rádi, že jsme pro něj vyválčili titul,“ říkal Vránův kolega z útoku Martin Růžička. Třinecký centr se také zařadil mezi nejvážnější kandidáty na Cenu Václava Paciny, kterou MF DNES tradičně uděluje nejlepšímu hokejistovi extraligového play off.

Kdo další kromě Vrány může pomýšlet na ceněnou trofej?

Pan nula

Je dobojováno. Třinecký brankář Ondřej Kacetl se raduje z titulu.

Tahle známá jména spojují víc než jen betony a ocenění pro nejlepšího borce extraligového play off. Dominik Hašek (2010), Pavel Francouz (2015), Marek Čiliak (2017) i Šimon Hrubec (2019) si kromě titulu a individuální slávy vysloužili i přesun za lepším.



Tenhle maskovaný adept bude nejspíš vděčný, pokud sežene slušné zaměstnání doma. Ondřeje Kacetla může aspoň těšit, že se v play off nemohl líp ukázat.

V šestnácti duelech vyřazovací fáze sezony vychytal rekordních šest nul. „Příležitost v play off mi spadla skoro z nebe, tak jsem se ji snažil chytit za pačesy,“ líčil třinecký třicátník. Pochytal přes 95 procent střel, průměr stlačil Kacetl na 1,11 gólu za zápas. Úchvatná bilance, když vezmete v potaz, že do Třince zamířil před Vánoci jako odepisovaná brněnská trojka.

Zlatá záruka

Třinecký Martin Růžička s mistrovským pohárem .

Jeho přínos hezky vyjadřuje statistika. Pětkrát se jeho tým dostal do finále extraligy, čtyřikrát ho vyhrál. Jediná porážka? Před třemi lety s Kometou, kdy většinu play off sledoval Martin Růžička s ramenem v gipsu. „Ať si říká, kdo chce, co chce. S ním by to proti Třinci bylo složitější,“ říkal pak brněnský lídr Martin Erat.



Cena Václava Paciny MF DNES od vzniku samostatné extraligy uděluje cenu pro nejlepšího hokejistu play off, která je od roku 2008 pojmenovaná po bývalém sportovním novináři Václavu Pacinovi. Posledními majiteli ocenění se stali Marek Čiliak (2017), Martin Erat (2018) a Šimon Hrubec (2019). Jméno jeho nástupce bude oznámeno 10. května během vyhlašování Hokejisty sezony na ČT sport.

Teď byl Růžička na ledě. A může se chlubit, že má výrazný podíl na všech třineckých titulech. „Máme tu hráče, kteří nechtějí prohrávat. Každý se podřídil týmu,“ lebedil si pětatřicetiletý střelec.

Sám to nepoví. Ale právě on stál na konci třineckého řetězce. S Vránou a Stránským vytvořil nejlepší lajnu sezony. V play off si připsal 15 bodů (8+7). Víc než polovinu z nich nasbíral v přesilovkách, které finálovou sérii proti Liberci překlopily na třineckou stranu.

Marod, který scházel

Růžičku v bodování trumfl jediný hráč. Liberecký Michal Birner s bilancí 4+12 a rozdílovými výkony dokládá, že nejlepší hráč play off se nemusí nutně rekrutovat z mistrovských řad. Do finále Tygry postrčila Birnerova kreativita a libereckou závislost na jeho nápadech dokumentovalo i poslední, páté finále (3:0), které pozoroval už jen v civilu jako marod.



Michal Birner (vpředu uprostřed) oslavuje svou trefu se spoluhráči z Liberce.

Ještě bude mít další příležitost získat s Libercem druhý titul. Pětatřicetiletý Birner před play off prodloužil s Bílými Tygry smlouvu až do roku 2024. „Nejsme naivní, Michal měl jistě nabídky i z jiných klubů. Patří mezi top hráče z celé Evropy a je lídrem nejen na ledě, ale také v kabině,“ říká liberecký trenér a manažer Patrik Augusta.

Lepšící se smolař

Ronald Knot (vlevo) z Liberce stáží Matěje Stránského z Třince.

Extraliga i tenhle výčet nabízí jen vyčnívající třicátníky. Znatelný pokrok udělal i liberecký bek Ronald Knot, který byl v play off nejvytěžovanějším hráčem. Až do 26 let platil za velkého smolaře. Dvakrát z extraligy sestoupil, pár výplat ze zbankrotovaného Chomutova už neuvidí. Loni, když Liberec ovládl základní část, mu play off zhatilo play off.



Až teď se Knot mohl smůly zbavit. Jenže s týmem skončil druhý, a tak jen vyťukal na Twitter: „Díky všem, že sezona mohla proběhnout. A těším se na další!“