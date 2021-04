ZVOLNĚNÍ: Extraliga přežila bitvu s virem. Válka ale pokračuje

Nejspíš to při mistrovských oslavách pořádně nezaznělo. Zvítězil Třinec, ale radovat se v neveselých časech může vlastně celá extraliga. Je úspěch, že zvládla všech 52 kol i řádné play off. Je úspěch, že to stihla i podle původních plánů do konce dubna. Asi se víc hodí slovo zázrak, když zohledníte záludnost viru, situaci v Česku v posledních měsících, přístup hokejových i politických špiček nebo hokejové dění za hranicemi.