Se vztyčenou hlavou. Nechali jsme na ledě všechno, řekl liberecký Kváča

Zhodnotíte finálovou sérii?

Bohužel... To je hokej, to je sport. Třinec nás porazil čtyřikrát, my je pouze jednou. Musíme se z toho poučit, nic jiného nám nezbývá. Musíme jít dál.

Je to pro vás hodně emotivní, když jste za Třinec ještě nedávno chytal?

Bylo to pro mě zvláštní, ale to k tomu patří. Jsme profíci, s tím se musíme poprat. Náročné bylo celé play off, já jsem rád, že jsem dostal šanci chytat a třeba s odstupem času tu sezonu budu schopný nějak zhodnotit.

Řekl byste, že byla úspěšná?

Já mám v sobě teď tolik emocí, takového zklamání, že to asi musím nechat na později.

Chybělo vám mnoho opor, jak citelná jejich absence byla?

To k hokeji taky patří, mohlo se to stát Třinci, Spartě... Stalo se to nám, ale všichni, kteří naše opory nahradili, hráli se vztyčenou hlavou, snažili se a nechali na ledě všechno.

V čem byl nakonec Třinec lepší?

Já nevím, přehrávám si zápasy v hlavě, říkám si, co jsem mohl udělat víc, přece jenom moje práce je v brankovišti. Udělal jsem spoustu chyb, ale mám na čem stavět.

Souhlasil byste, že rozhodující byly přesilové hry?

Třeba ano, třeba ne... Nevím, ve mně se pere hrozně emocí, jsem zklamaný. Ve finále už to chcete urvat.

Třinec měl ale výtečnou obranu, viďte?

Věděli jsme, že mají výborný tým, ale to máme i my. Nejsem tu od toho, abych hodnotil je. Samozřejmě z minulé sezony vím, že to jsou výborní kluci, oba týmy předvedly úžasnou sérii.

Řekl byste, že můžete hledat pozitiva, dívat se s nadějí do dalších sezon?

Jedna věc je, co si přejete, aby to takové zůstalo, ale sezona může přinést různé překážky. Pořád se učíte. Určitě máme vizi, někam směřujeme.