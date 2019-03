V pondělí Holec nehrál, v úterý zařídil Olomouci obrat snů

„Už jsem byl zavařený jako okurka. Jen jsem dojel před branku a čekal, jestli se puk náhodou nějak neodrazí. A přistál mi přímo na hokejce. Bylo to rychlé, ale přede mnou byla už jen prázdná branka,“ popisoval 31letý Holec.

Olomouc zlomila domácí Škodu v prodloužení 3:2, na Hanou se tak série stěhuje za stavu 1:1 na zápasy.

Přitom Plzni dlouho všechno hrálo do karet. Nesrazilo ji, že v úvodu Stach i Jones trefili břevno. V osmé minutě se prosadil střelou z levého kruhu Pour, ještě v první třetině překonal olomouckého gólmana Konráda tvrdou ranou i obránce Pulpán. „Puk skákal, jen jsem se ho snažil trefit,“ líčil Lukáš Pulpán.

Náskok domácí dlouho drželi, při střele Káni ve druhé třetině Frodlovi pomohla i pravá tyč. Jenže Olomouc se pomalu zvedala a domácí na uklidňující třetí trefu čekali marně. „Ve třetí třetině jsme ustoupili od naší hry, nebylo to ono. Musíme hrát celých šedesát minut,“ konstatoval plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Šanci zlomit rivala měl ještě za stavu 2:0 Kracík, ale při akci dva na jednoho Konráda nepřelstil. Pak už přišla první velká chvíle Holce a plzeňský tlak ustal. I tak Škoda hájila těsný náskok až do 59. minuty. Jenže Mora vsadila na hru bez gólmana a po střele Škůrka si odražený puk bleskově našel Jergl a nastartoval euforii Hanáků.

„Nebylo to tak těžké. Když Škůra střílel od modré, napadlo mě, že se to nějak odrazí, byl jsem u puku první a nějak jsem to trefil,“ radoval se Jergl. Jeho dorážka bez přípravy přitom nešla mezi tyče a Frodl si ji do branky srazil sám.

Prodloužení trvalo jen 140 vteřin, než Holec odpálil olomouckou radost. „Holec si počkal na svou šanci a využil ji parádně. Tak by to mělo být. Ukázal, že může být přínosem pro mužstvo,“ ocenil muže večera olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Po první třetině, kdy Plzeň vládla ledu, si málokdo dokázal představit takový obrat. „První třetina byla z naší strany jen pokračování pondělního zápasu, kdy byli domácí lepší. Ve druhé se naše hra zlepšila a hra se vyrovnala. Ve třetí třetině jsme přitlačili, byli jsme lepší a rozhodující branka byla logickým vyústěním naší snahy,“ mínil kouč.

Před power play si vzal oddechový čas a dlouze vysvětloval, jak sehrát útok. „Jen jsme hráčům lehce připomněli, kde má kdo stát. Je to ale samozřejmě improvizace. Nemá to koleje, nejezdíme vlakem. Najednou to vyšlo, což je pro nás skvělá zpráva,“ těšilo Motáka.

Plzeň, která je v sérii favoritem, mohla litovat ztráty dobře rozehraného zápasu. „Mrzí nás to. Ale na Moravu jedeme za stavu 1:1 a uděláme všechno pro to, abychom to domácím znepříjemnili a vrátili se domů se dvěma výhrami,“ slíbil plzeňský kouč Ladislav Čihák.