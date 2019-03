Nemohl jsem ani dýchat, popisuje Holec krásné pocity triumfu

„Když jsem to dal, tak jsem byl zavařenej. Lehl jsem si na led a nemohl jsem ani dýchat. Je to krásný pocit,“ vyprávěl šťastný útočník, díky kterému má Olomouc po výletě na západ Čech bilanci 1:1.

Po dvou třetinách jste prohrávali 0:2, čím jste nastartovali obrat?

V první třetině jsme nehráli, co jsme chtěli. Ale od druhé třetiny se to zlepšilo, ve třetí jsme to vygradovali a v prodloužení jsme naštěstí dali gól.

Ten jste trefil vy, šel jste si pro něj cíleně před branku?

Vytáhl jsem puk, hodil jsem ho Vildovi (Burianovi) do strany, ale už jsem byl zavařenej jak okurka. Jen jsem jel k bráně, že to tam vystřelí a třeba se to nějak odrazí. Nesedlo mu to, odrazilo se mi to přímo na hokejku a neměl jsem to těžké, bylo to do prázdné brány.

Plzeňský brankář Dominik Frodl nemá tolik zkušeností, i proto jste přidali ve střelbě?

Samozřejmě. První zápas jsem sledoval z tribuny a Plzeň v něm byla všude. Prohráli jsme docela vysoko, takže jsme museli udělat nějaké změny a jsem rád, že to pomohlo. Ve druhém už jsme si to trochu osahali a už to nebylo tak jednoznačné.

Bylo těžké setřást debakl 1:8?

Je to play off a kdo ho hrál, ví, že je jedno, kolik prohrajete. Zažil jsem na Slavii, že jsme dostali osmičku, druhý den jsme vyhráli o gól a nakonec jsme získali celou sérii. To je úplně jedno, kolik kdo dá gólů, ale jde o to, kdo jich dá v zápase víc.

Plzeň je známá nepřátelským, až vulgárním prostředím, ale tentokrát se fanoušci drželi zpátky možná i pod hrozbou pokuty. Vnímali jste to?

Už i v prvním zápase. Uzavřít stadion na jeden zápas je trochu velká rána. Ale abych pravdu řekl, moc to nevnímám. Atmosféra je super, někdy je vulgární, ale to my neovlivníme, to si lidé musí sáhnout sami do svědomí, co řvou.

Domácí v polovině zápasu vypadli z tempa, uspali jste je?

Spíš jsme to trochu rozjezdili. V první třetině byli všude o krok blíž, ve druhé jsme se jim myslím vyrovnali a ve třetí třetině jsme byli v některých fázích i lepší. Ale je to jeden zápas a hraje se na čtyři vítězné. V tom prvním jsme dostali osm a také se to počítalo jako jen jeden zápas. Teď budeme hrát doma, uvidíme.

Stejně jako při loňské sérii odjíždíte z Plzně za stavu 1:1. Co musíte udělat jinak, aby to zase neskončilo 1:4?

Musíme hrát jako v tom druhém zápase.

Jak moc se doma vaše hra změní?

Budeme chtít hrát to, co jsme hráli celou sezonu a s čím jsme byli úspěšní. To v prvním zápase nebylo, ale ve druhém to k tomu od druhé třetiny směřovalo.