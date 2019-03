Měli jsme dát třetí gól, lituje plzeňský Pulpán po olomouckém obratu

Na Hanou, kde se hraje v pátek a v sobotu, se tak jede za stavu 1:1 na zápasy. „Smutní můžeme být do půlnoci. Pak už je zase nový den a musíme se soustředit na to, co bude,“ mínil 33letý Pulpán bezprostředně po ztraceném druhém duelu.

V první třetině jste tvrdou ranou z levého kruhu zvyšoval na 2:0, v tu chvíli jste byli na koni. Jak ten gól padl?

Jejich gólman vyrazil střelu Romana Vráblíka na kruh, puk skákal. Nebyl čas vůbec mířit, jen jsem se ho snažil trefit. Povedlo se.

Tenhle stav vydržel až do 44. minuty. Co se pak stalo?

Těžko říci... Třetí třetinu jsme ještě dohrávali přesilovku, pak jsme tam měli šanci dva na jednoho. Měli jsme dát třetí branku. Místo toho jsme brzy inkasovali. A oni pak srovnali při power play. Hráli vabank, všechny puky se snažili hrnout na branku. A bohužel se dostali ke gólové dorážce.

Věřil jste, že v prodloužení to znovu urvete na svou stranu?

Samozřejmě. Jenže z toho bylo jen pár střídání, pak šťastný odraz pro ně. Bohužel, byli na puku první a doklepli to. Teď už to nevrátíme.

Jak budou vypadat dva zápasy v Olomouci?

Těžko říci. Ale nikdo z nás nečekal, že to bude nějaká lehká série. Musíme se připravit, určitě tam budeme chtít v obou zápasech uspět.

Bude těžké setřást porážku, když úspěch byl tak blízko?

Ani ne. Je to 1:1 na zápasy, podíváme se na video a ve čtvrtek po rozbruslení vyrazíme na Moravu.