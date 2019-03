Narazili jsme na tým, který neuhne, ujistila se silná Plzeň

Stav série je 1:1, po parádní jízdě v prvním utkání a výhře 8:1 Škoda druhý duel ztratila v prodloužení.

„Druhý zápas je velkým varováním. Vedeme 2:0 a ještě utkání ztratíme, to se v play off nesmí stávat. Znovu se potvrdilo, že jsme narazili na velice bojovný tým, který z ničeho neuhne,“ řekl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Na Hanou s týmem vyrazili i útočník Kantner s obráncem Kaňákem, kteří zatím do hry nezasáhli. „Doma ještě přidají na důrazu a to my musíme také. Bude to náročné, ale chceme ty zápasy zvládnout,“ hlásil bek Peter Čerešňák.

Emoce sílí, na ledě je znát, že se hraje o všechno. „Tak to bývá. Když na sebe stále nastupují stejní hráči, vždycky to postupně začne jiskřit, vytvoří se různé dvojičky. Nadáváte si, pošťuchujete. Tak je to v každé sérii. Já si ale ještě nikoho nenašel,“ pousmál se slovenský reprezentant, který před play off stihl doléčit poraněné vazy.

I před rokem, kdy se stejné týmy rvaly rovněž ve čtvrtfinále, se série stěhovala do Olomouce za nerozhodného stavu. A Plzeň pak dokázala třikrát v řadě uspět.

„Loni jsme byli rozehraní z předkola, hned první zápas jsme urvali a druhý jsme také téměř zvládli. Pak už nám ale nejspíš docházely síly, byli jsme domlácení a roli hrál náš úzký kádr. Ale teď jsme odpočinutí, nehráli jsme předkolo jako loni se Zlínem. A vlastně jsme odpočívali i ten první zápas v Plzni, takže máme hodně sil,“ prohlásil olomoucký bek David Škůrek.

„Zápasy budou čím dál vypjatější a bojovnější, na to se musíme nachystat. Jsem přesvědčený, že pokud vydržíme dobře bruslit a napadat, dostaneme je do problémů. Ale jakmile jen trošku cukneme dozadu a necháme jim puk na hokejce, svou dravostí a přímočarostí to Olomouc dokáže potrestat,“ varoval kouč Čihák, jenž by potřeboval větší příspěvek od druhé formace.

V základní části zařídila pětinu ze 178 nastřílených gólů Plzně. Ze čtvrté lajny se prokousali až do útočné řady číslo dva. Přestože si v úvodních dvou zápasech proti Olomouci vytvořilo trio Eberle-Kodýtek-Straka dost šancí, zatím vyšlo v sérii naprázdno.

„Co tomu chybí? No ten gól, nic jiného,“ hlásil po tréninku Petr Straka.

Je jisté, že série nabídne i pátý duel, ten se hraje v Plzni v úterý. Rozhodne už?