ONLINE: Zvítězí Kometa podruhé v Hradci? Výhrou chce navázat i Plzeň

Plzeň spustila demolici olomouckého mužstva zejména ve třetí části úvodního čtvrtfinále. Za stavu 3:1 vsítil dva góly útočník Václav Nedorost a potvrdil tak jednoznačné vítězství Západočechů.

„Tohle asi nikdo nečekal, je to parádní první krok,“ měl radost dvougólový střelec. „Ale ta výše výsledku nic neznamená, vlastně je to stejné, jako kdybychom uspěli na nájezdy. Pro sebevědomí hráčů je to určitě super, ale v úterý nám začíná jiná šichta.“

Před vlastními fanoušky naopak neuspěli hokejisté Hradce Králové, kteří nezvládli první zápas série s úřadujícím mistrem. Kometu nasměrovaly k triumfu dvě trefy Jakuba Orsavy v první třetině, tentýž střelec završil v 56. minutě svůj první extraligový hattrick.

Víc pozornosti však po utkání přitáhl zkušený hradecký forvard Radek Smoleňák, který se opřel do trenéra a majitele brněnského klubu Libora Zábranského. „V dnešní době člověk neví, co faul je a co není, protože pravidla určuje pan Zábranský,“ řekl Smoleňák v reakci na snížení trestu pro protivníka Martin Erata.