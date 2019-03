Zítra musíme zase fárat od první minuty, nabádá útočník Nedorost

Trefu až po pár minutách posvětil videorozhodčí a domácí pak úvodní čtvrtfinálovou bitvu proměnili v osmigólový koncert. „Tohle asi nikdo nečekal, je to parádní první krok. Ale ta výše výsledku nic neznamená, vlastně je to stejné, jako kdybychom uspěli na nájezdy. Pro sebevědomí hráčů je to určitě super, ale zítra nám začne jiná šichta,“ líčil 37letý Nedorost po jasném vítězství 8:1.

Měl jste obavy, zda vaše branka bude uznána?

Co jsem slyšel, prý sudí u videa neměli dostatek záběrů. Ale já věděl najisto, že tam žádná vysoká hůl nebyla, že jsem puk zasáhl ještě hodně pod břevnem.

Byl to zlomový okamžik?

Asi jo. Nás to dostalo na koně, je ještě víc uzemnilo. Pak jsme v další přesilovce dali pátý gól a bylo rozhodnuto.

A znovu jste se trefil vy, když jste usměrnil nahození Gulaše.

No, dal jsem dva góly a vyrovnal své sezonní maximum... (smích) Užil jsem si to, každý hráč je za góly rád. A každému udělá radost, když se trefí hned v prvním utkání play off a pomůže celému týmu.

Navíc jste byl i blízko hattricku, měl jste tam další střely. Mrzí vás, že jste na něj nedosáhl?

Guli s Kovim (Gulaš s Kovářem) mě tam hledali i v další přesilovce. Ale ta už nám tolik nevyšla. Když je člověk blízko, samozřejmě má chuť na hattrick. Nedopadlo to, snad jsem si něco nechal na zítra.

V závěru se na ledě hodně jiskřilo, bylo tam pár bitek. Snažila se Olomouc alespoň takhle získat respekt?

Samozřejmě chtěli ukázat, že si sem nepřijeli jen zatrénovat. A že nás v úterý čeká úplně jiný zápas. Je to play off, chtěli nám dát jasný vzkaz, že tady jsou. A my to dobře víme. Zítra musíme hrát na začátku ještě lépe než dnes, pak věřím, že si nás to znovu najde.

Těší vás, jakým způsobem jste rozmetali jejich defenzivu?

Olomouc všichni známe, vždyť Plzeň s ní hraje čtvrtfinále potřetí za tři roky. Víme, jakým stylem hrají. Dnes nám to napadalo, ale zítra to bude úplně jiné. Když dá Olomouc první gól, je strašně složité se přes jejich obranu dostávat. Proto musíme pořádně fárat od první minuty.

Tentokrát se hraje už od pěti odpoledne, může to mít nějaký vliv?

Já doufám, že to bude mít negativní vliv na ně, ne na nás. Když se vyhraje, únava je cítit méně. Doufám, že to na ledě ukážeme.