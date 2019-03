Byli jsme ve všem horší, Plzeň nás mlela, uznal olomoucký brankář Lukáš

Českou státní hymnu pak před zaplněnou Home Monitoring Arenou zazpívala šansonová interpretka Simona Štefková, potom už první bitva o semifinále vypukla.

A po ní se Olomouci zhmotnila noční můra. I kruté vzpomínky. Přesně před třemi roky kousala ve čtvrtfinále na svém ledě od Plzně potupnou porážku 1:8.

V pondělí schytala stejný világoš na západě Čech. Horor.

Hůř začít už nemohla.

„Byli jsme ve všem horší, Plzeň nás mlela,“ uznal brankář Jan Lukáš, jenž vzhledem k formě v závěru základní části dostal v brance Mory očekávaně přednost před jedničkou Branislavem Konrádem.

A na svůj první zápas v českém play off nezapomene. „Pak už jsem se musel až smát, jaké dostávám góly. Od tyčky, od zad... Nemyslím, že by mě tam kluci nechávali na holičkách, to určitě ne. Ale prostě jsme nestíhali,“ pokrčil rameny.

„Domácí byli ve všech činnostech lepší, jednoduše nás překonávali a zaslouženě mají první bod,“ stručně shrnul olomoucký trenér Zdeněk Moták. Krátce před desátou večer mu příliš do řeči nebylo.

Plzeň s nabušenou ofenzivou je favoritem série, ale urputní kohouti ji v základní části třikrát porazili a věřili si, že jí oplatí dvě čtvrtfinálová vyřazení za poslední tři roky.

„Takový výsledek nečekal nikdo, je to parádní první krok. Ale nic moc to neznamená. Pro sebevědomí hráčů je to super, ale zítra začne jiná šichta,“ vyhlíží dnešní (17.00) druhý mač plzeňský forvard Václav Nedorost, autor dvou tref a jedné přihrávky.

Ještě více se blýskl - čtyřmi body za dvě branky a dvě asistence - útočník Vojtěch Němec, který se vrátil do sestavy poprvé od 24. února po zranění v duelu právě proti Hanákům.

„Já bych sebevědomě řekl, že o naší síle každý ví. Ofenzivní sílu máme. Na druhou stranu, my se nemůžeme uspokojit, že první den dáme osm branek,“ pravil Němec po demolici. Přitom dlouho debaklu nic nenasvědčovalo.

Až v poslední třetině hosté totálně zkolabovali a prohráli ji 0:5. V první třetině oba týmy hrály atraktivní hokej, vyvářely si velké šance.

Domácí se po střele z úhlu elitního centra Kováře, který zahrozil jako první, museli bránit, protože kohouti hráli při trestech Pulpána a Straky dlouhou přesilovku, z toho i 46 sekund v pěti proti třem. Brankáře Dominika Frodla, jenž stejně jako Lukáš chytal své první extraligové play off, nejvíce ohrozil křídelník Aleš Jergl.

V osmé minutě vyslal Gulaš do úniku znovu Kováře, ale Lukáš uspěl jak napoprvé, tak i proti dorážce. V 11. minutě už ale neměl nárok proti přesilovkové ráně oslavence Gulaše z první.

Nedorost mu nabil na levý kruh a vyloučení zadáka Dujsíka potrestal rázně bombou nad vyrážečku.

„Klíčové bylo, že jsme ubránili ta oslabení. Pak jsme vstřelili gól a uklidnili jsme se,“ vypozoroval plzeňský kouč Ladislav Čihák.

V polovině zápasu se Olomouc vrátila do hry, když Jergl snížil na 1:2 při vyloučení Denise Kindla. Po přihrávce beka Škůrka za levým kruhem měl čas si ideálně nachystat puk a přesnou střelou do protějšího horního rohu překonal Frodla. Ale potom se už gólostroj Škody rozjel na plné obrátky.

„Zlomil to čtvrtý gól hned na začátku třetí části na 4:1. Nás to dostalo na koně, je to ještě víc uzemnilo. Pak hned na 5:1, bylo rozhodnuto,“ podotkl Nedorost.

Diváky zvedla ze sedaček v 50. minutě tvrdá bitka olomouckého forvarda Jana Káni s americkým bekem Allenem. Borci si rozdali několik úderů, také z vítězství v šarvátce se radovali domácí. Z Káni tekla krev, ale nedal nic znát a provokativně se usmíval.

„Oni chtěli ukázat, že si sem nepřijeli jen zatrénovat a že nás čeká úplně jiný zápas. To je play off, chtěli dát nám nějaký vzkaz, že tady jsou. My to dobře víme, zítra musíme hrát na začátku ještě lépe než dnes, pak si nás to snad znovu najde,“ věří Nedorost. „Známe Olomouc, hrála s Plzní dvakrát za tři roky. Víme, jakým stylem hrají. Dnes to napadalo, zítra to bude úplně jiné. Když dá Olomouc první gól, je strašně složité se přes jejich obranu dostávat. My musíme pořádně fárat od první minuty.“

Čihák přikývne: „Máme první bod, jsme za něj rádi, ale zítra je nový den a nový zápas.“ To samé si jistě ráda poví i Olomouc.