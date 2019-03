V závěru už jsme to neměli moc pod kontrolou, uznal plzeňský Kovář

„Za stavu 2:0 jsme postupně zalezli, přestali hrát. Dnes nám scházel ten instinkt zabijáka a bohužel jsme zápas ztratili,“ uznal po porážce 2:3 v prodloužení centr Škody.

Bolí tahle porážka hodně?

Dali jsme sami soupeři šanci a on ji využil. Přičichli si k tomu, vrátili se zpátky do hry a potom už to pro nás bylo daleko těžší. Je to ponaučení. Jednou jsme vyhráli, jednou prohráli. Jede se dál.

Přece jen, nevkradla se vám za stavu 2:0 do hlav trošku myšlenka, že se už nemůže nic stát?

Tak to určitě ne, o tom se vůbec nemá cenu bavit. My jsme se ještě víc měli tlačit do třetího gólu, který by nás uklidnil. To se nepovedlo.

Co jste si říkali před prodloužením?

Chtěli jsme hrát aktivně. Jenže z toho bylo jen pár střídání. Pak se puk šťastně odrazil k soupeři před prázdnou branku a bylo po všem...

Je to pro vás velké varování?

Myslím, že jsme zápas začali dobře. Ale postupně jsme to nebyli úplně my. Teď už je po všem. Série je 1:1 na zápasy, pojedeme do Olomouce vyhrát třetí zápas. To je vše.

Oba zápasy přinesly hodně šancí. Zatím se nepotvrzuje, že tahle série hezký hokej nenabídne, že?

To ať posoudí a ocení diváci. V každém případě je to náročný hokej plný soubojů. A takhle to bude až do konce. Je to play off, myslím, že jsme na to připravení.

Diváci oba dny fandili velice slušně, vnímáte to na ledě?

Bylo to v pohodě. Víme, že máme po tom trestu nějaké varování, zdvižený prst. Jsem rád, že si to fanoušci vzali za své. A snad už to tady bude vždycky takové.