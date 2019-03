Dočká se druhá řada? Věřím, že góly přijdou, říká plzeňský Petr Straka

„Co tomu chybí? No ten gól, nic jiného,“ hlásil po včerejším tréninku křídelník Petr Straka.

Po obědě už s parťáky nasedl do autobusu a vyrazil na Hanou, kde série v pátek a v sobotu pokračuje.

Bavíte se o tom, co by se dalo ještě změnit?

Ne, ani to nemá cenu. Hrajeme pořád stejně, jinak to ani neumíme. Je to o tom dokázat přidat tu třešničku. Nevím, jestli jsme teď měli trošku smůly, protože šancí bylo dost. Hlavy máme čisté, to je důležité, i když se nám střelecky tentokrát nedařilo. Víme, co nám přinášelo úspěch v základní části, a toho se budeme dál držet. Když budeme pracovat a dělat ty správné maličkosti, které po nás trenéři od začátku sezony chtějí, bude to dobré.

Takže žádná nervozita?

Není důvod. I v první polovině sezony to z naší strany nebylo tolik gólové, přišlo to postupně. Ale hokej hrajeme pořád stejný. Snažíme se být rychlí, agresivní, nedat soupeři na nic čas, dobře dohrávat a pomáhat si navzájem. To jsou základy, kterých se musíme držet.

Pro Jana Eberleho je to speciální série, hraje proti bývalým spoluhráčům. Musíte ho krotit?

On je napumpovaný pořád stejně. Vnitřně tam u něj nějaká motivace navíc určitě je, ale znát to nedává. A myslím, že ji dokáže usměrnit pozitivním směrem.

Jste za stavu 1:1 na zápasy pozitivně naladění všichni?

Samozřejmě by to bylo ještě lepší, kdybychom neztratili doma zbytečně druhý zápas. Ale je to 1:1, teď je to vlastně na tři vítězná utkání a všichni věříme, že máme kvalitu na to si s tím poradit.

Co čekat od zápasů v Olomouci?

Budou ještě víc nabuzení, fanoušci je poženou. Ale nemyslím, že by hokej vypadal úplně jinak.

Od čeho se bude odvíjet, zda u nich budete úspěšní?

Hrají stejně celou sezonu, předvedli to i v těch prvních dvou zápasech. My se jim musíme vyrovnat v pohybu a nasazení, na tom mají hru postavenou. Když v tomhle nebudeme zaostávat a přidáme hokejovost, v čemž si myslím, že máme trošku navrch, dokážeme uspět.

Je důležité, že na Moravu za vámi vyrazí i spousta fanoušků?

Těším se. Vychází to na víkend, lidí určitě do Olomouce vyrazí hodně. A doufám, že jim uděláme radost.

Jak se vám vlastně hraje na olomouckém zimáku?

No, je tam vždycky strašná kosa... (smích) Je to tím, že je to starší stadion, podobně jako Zlín. Ale teď už je jaro a venku sluníčko, bude to lepší.