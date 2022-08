Nový liberecký kapitán Bulíř: S Frolíkem a Birnerem bychom si mohli rozumět

Ve čtvrtek se Bulíř poprvé představil v nové roli. V úvodním přípravném utkání s Karlovými Vary vstřelil v přesilovce jediný gól Liberce, jinak to však nebyl povedený zápas, jeho tým podlehl 1:3.

„Znovu obléknout tygří dres pro mě bylo jednoznačně příjemné. Vrátit se domů, hrát před domácími fanoušky... Na druhou stranu škoda zápasu, mohlo to být sladší. Je to ale první utkání, musíme jít dál,“ řekl jednatřicetiletý útočník. „Nebyli jsme ještě rozehraní, jsme teprve třetí týden na ledě, musíme si zvykat. Věřím, že postupně se to bude zlepšovat a forma bude gradovat s tím, jak si jednotlivé lajny začnou sedat.“

Bulíř má za sebou nejpovedenější sezonu v kariéře, neodehrál ji však v Liberci, ale v Plzni, kam si na rok odskočil. Na západ Čech zamířil s cílem dostat nový impulz, a to se povedlo. V 53 utkáních základní části posbíral 56 bodů a stal se druhým nejlepším střelcem a třetím nejproduktivnějším hráčem extraligy.

Po sezoně se rozhodl pro návrat do rodného Liberce a od začátku se s trenéry bavil o velké roli v týmu. Plzni se Bulířem povedlo zacelit díru po odchodu Milana Gulaše, teď si od něj podobný přínos slibují i Bílí Tygři.

„V naší kabině máme hodně hráčů s vítěznou mentalitou i vůdcovským charakterem. Vždy vítězíme i prohráváme jako tým. Letos jsem se rozhodl pro změnu a v nadcházející sezoně bude kapitánem Michal Bulíř,“ řekl hlavní kouč Patrik Augusta. „Michal se vrátil domů, podepsal dlouhodobou smlouvu a já jsem přesvědčený, že je připraven společně s celým týmem směřovat k úspěchům a být vůdčí osobností a vzorem nejen na ledě, ale i mimo něj.“

Dosavadní kapitán Petr Jelínek se přesunul do role asistenta kapitána, kterou bude zastávat společně s dalším zkušeným útočníkem Michalem Birnerem a zástupcem mladé generace Janem Šírem.

Nový kapitán Bulíř si svou odpovědnost uvědomuje. „Důležité bude udělat dobrou atmosféru, abychom byli skvělá parta a někam to dotáhli. Ale není to samozřejmě jen o mně. Nás zkušených je tam víc, kteří si umí říct své,“ poznamenal.

V prvním přípravném utkání vytvořil centr Bulíř hvězdný útok s křídly Michalem Birnerem a Michaelem Frolíkem, největší letní posilou Bílých Tygrů. „Myslím si, že to bude klapat a že bychom si mohli rozumět. Jsem rád, že tady někoho takového můžeme mít. Doufám, že z toho bude těžit celá formace a že si sedneme,“ říká Bulíř.

Pro Frolíka byla premiéra v tygřím dresu prvním zápasem po delší době. „Kvůli zranění jsem odehrál poslední zápas v březnu. S výsledkem samozřejmě nejsem spokojen, ale na ledě se cítím čím dál lépe. Postupně se do toho dostávám,“ ujistil Frolík, který má na kontě 905 startů v kanadskoamerické NHL.

V příštím týdnu čekají hokejisty Liberce další dva přípravné zápasy: v úterý nastoupí v Mladé Boleslavi, ve čtvrtek k odvetě v Karlových Varech.