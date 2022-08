Vitásek si zahrál po dlouhé době. Nepopsatelný pocit, říká obránce

Jednatřicetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi musel v loňské sezoně na operaci s pochroumaným ramenem. Nečekal však, že zdravotní pauza bude tak dlouhá.

O to byl Vitásek radši, že mohl v úterý vyjet v dresu Bílých Tygrů k přípravě proti Mladé Boleslavi.

„Zápas jsem si užíval. Cesta zpátky pro mě byla hrozně dlouhá, návrat byl často až v nedohlednu. O to sladší pro mě bylo, že jsem mohl nastoupit. Nepopsatelný pocit,“ svěřil se zkušený bek na libereckém klubovém webu.

Vitásek hrál za Liberec naposledy 4. ledna proti Olomouci, pak ho ze hry vyřadily problémy s ramenem. Kvůli infekci v kloubu musel na operaci, léčba antibiotiky nezabrala. „Celé to období pro mě bylo trošku na palici, bylo to hodně složité i po psychické stránce. Když jsem teď byl na ledě a poprvé skočil do střídání, byl to skvělý pocit. Vyhlídky nebyly dobré,“ řekl Vitásek.

Ve vzduchu dokonce visel konec kariéry. „Prodělal jsem docela krutou infekci a rekonvalescence trvala skoro tři měsíce. Celou tu dobu jsem jenom bral antibiotika a nemohl nic dělat,“ popsal před časem. Při léčení vyzkoušel všechno možné, investoval do něj i vlastní peníze.

Návrat na led nechtěl uspěchat a nakonec na něj čekal přes sedm měsíců. Ani on však v úterý nepomohl Liberci k úspěchu, v Mladé Boleslavi jeho tým prohrál 1:3 stejně jako předtím doma s Karlovými Vary. „Výsledek je samozřejmě kaňka. Musíme makat, abychom se zvedli. Dva zápasy, dvě prohry... To není dobrý začátek. Tohle utkání nám zase otevřelo oči. Jsou věci, které musíme zlepšit,“ prohlásil Vitásek.

Další přípravné utkání čeká Bílé Tygry ve čtvrtek od 18 hodin v Karlových Varech.