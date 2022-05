Bulíř je zpátky v Liberci. Jako ten, kdo má být lídrem

„Dostal jsem nový impulz, ale teď se vracím domů. Je to pro mě nový začátek v prostředí, které dobře znám, a těším se, až se všechno zase rozběhne,“ říká třicetiletý odchovanec Bílých Tygrů, který si v uplynulé sezoně v extralize připsal 56 kanadských bodů za 27 gólů a 29 asistencí.

Jak těžké pro vás bylo odejít z Plzně, kde jste zažil bodově nejlepší sezonu v životě?

Jednoduché to nebylo. Před rokem jsem odcházel s tím, že podepíšu smlouvu na rok a pak se vrátím domů. Ale po tom, jak se to vyvíjelo, jakou pozici jsem měl v týmu a jak se mi osobně dařilo, nebylo lehké Plzeň opustit. Dá se říct, že mi to bylo i líto. Já byl spokojený, oni se mnou taky a měli zájem, abych tam zůstal i dál. Ale rozhodl jsem se tak, jak jsem to původně plánoval. Že se vrátím domů zkušenější o novou roční výzvu. A teď se těším na novou sezonu v Liberci.

Co nakonec převážilo pro Liberec?

Člověk je doma, to je asi hlavní důvod. Chcete hrát před vlastními fanoušky a před svou rodinou. Navíc máme dvě děti, které v Plzni neměly takové vyžití. Co se týká babiček, mají v Liberci lepší zázemí. I na to jsem musel při rozhodování myslet.

Počítáte s tím, že v Liberci dostanete roli lídra, jakou jste měl v Plzni?

I to byl důvod, že jsem se rozhodl po roce vrátit. Doufám, že se mi povede očekávání splnit a že budu týmu pomáhat.

Za ten rok se toho v Liberci moc nezměnilo, že?

Je to tak. Všechny hráče znám, na tréninku byl nový jen Oscar Flynn, který přišel z Mladé Boleslavi. Vracím se do známého prostředí. I místo v kabině by mi mělo zůstat, i když ta se teď předělává a zatím jsme ve vedlejší šatně.

V Liberci jste podepsal smlouvu na tři roky. Máte ještě ambice na zahraniční angažmá?

Uvidíme. S rodinou je to už těžší. Chci se soustředit na Liberec a stát se tady hráčem, který bude tým táhnout.

Do KHL je teď vzhledem k válce na Ukrajině uzavřená cesta...

Ano. Nikdo neví, co bude, takže bavit se o tom je teď zbytečné. Kdyby byla situace v normálu, možná by nějaké angažmá po té minulé úspěšné sezoně ještě bylo. Ale tím, že se všechno vyvíjí proti tomu, Liberec pro mě byla nejrozumnější volba.

Budete se teď připravovat s libereckým týmem?

Mám individuální přípravu u svého kondičního trenéra. Dodržujeme to už několik let a funguje to. Na tréninky máme dost času oproti loňsku, kdy jsme končili až ve finále a příprava začala skoro o měsíc později.