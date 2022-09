S dobrou partou můžeme potrápit favority, věří liberecký útočník Birner

Má spoustu zkušeností ze zahraničí, v roce 2016 získal s Libercem český titul, i v šestatřiceti letech si však letní dřinu užívá.

„Nedokážu říct, kolik toho mám v hokeji ještě před sebou. Samozřejmě v přípravě tomu dávám absolutně všechno a pořád mě to baví, což je důležité. Jinak mi ale jde jen o to, abychom vyhrávali,“ říká asistent libereckého kapitána Michal Birner.

Výsledkově nebyla pro Liberec příprava úplně ideální. Co je potřeba zlepšit do základní části?

Je to proces. Dva zápasy jsme prohráli o gól, jeden na nájezdy... Samozřejmě chceme každé utkání vyhrát, ale teď je hlavní, jak kdo trénuje. Důležité to začne být až za týden.

Na výsledky přípravných zápasů nehledíte?

Loni jsme v přípravě hlavně vyhrávali a start základní části pak nebyl ideální. Výsledky něco napovídají, ale není to nejdůležitější měřítko. Hlavně jde o to, abychom viděli, že se zlepšujeme. Také je potřeba vědět, jak jsme na tom kondičně. Je dobré si sáhnout na dno, kdy člověku nejdou nohy a i tak musí udělat všechno proto, aby zápas vyhrál. Je to hodně o trénování hlavy a já věřím, že to do začátku sezony doladíme a že všechno bude v pohodě.

V přípravě váš tým hodně poznamenala zranění. Zažil jste někdy, že by v létě chybělo tolik hráčů?

Pamatuji si, že jednou jsme sezonu začínali bez sedmi hráčů základní sestavy a nebylo to jen na pár týdnů. To bohužel nikdo neovlivní, nikdo nechce být zraněný schválně. Aspoň pak dostanou šanci jiní kluci, kteří se díky většímu ice-timu můžou ukázat.

Jak si podle vás mladí hráči vedou?

Samozřejmě je super, že naskočili a dali nějaké góly, pořád ale mají na čem pracovat. Mezi českou juniorkou a extraligou je velký rozdíl. Věřím tomu, že když tu s námi několik týdnů byli, tak si něco odnesli. Teď jde hlavně o to, aby byli rozdíloví ve své kategorii a my jsme měli kam sáhnout, když přijde nějaká špatná situace.

V první liberecké formaci jste nastupoval převážně s Michaelem Frolíkem a Michalem Bulířem. Jak hodnotíte vaši spolupráci?

Těžko říct, moc jsme toho spolu neodehráli. Nejdřív jsem byl chvíli mimo já, pak zas Frolda. Na tréninku to ale špatné nebylo. Na druhou stranu je asi spíš ideální, když jsou síly více rozložené napříč sestavou. Je začátek září, kdy se pořád hledá optimální složení. Dneska je to takhle, zítra to může být jinak. Frolda má spoustu zkušeností a může hrát na jakékoliv pozici, já víceméně taky. Uvidíme. Věřím tomu, že trenéři vědí, co dělají.

S čím do sezony půjdete vy osobně?

Na nějakých individuálních výkonech a rekordech už mi nezáleží. Ani nedokážu říct, kolik toho mám v hokeji ještě před sebou. Samozřejmě v přípravě tomu dávám absolutně všechno a pořád mě to baví, což je důležité. Jinak mi ale jde jen o to, abychom vyhrávali.

Jaké jsou týmové ambice?

Nechci tu vyhlašovat nějaké zběsilé útoky na titul, to by měly dělat jiné týmy, než jsme my. V kolektivním sportu ale rozhodují jiné věci, než jen kvalita kádru na papíře. Věřím, že když uděláme dobrou partu a budeme všichni oddaní systému, můžeme největší favority minimálně hodně potrápit.

Sledoval jste, jak vaši konkurenti v létě posilují?

Díval jsem se spíš na soupisky týmů, se kterými jsme měli hrát. Ale do startu extraligy se na to podívám ještě podrobněji. Všichni víme, kdo jsou velké týmy: Třinec, Sparta, teď i Pardubice a Kometa, kde byly velké nákupy, a také Hradec, který neudělal žádnou změnu a je silný. Věřím, že my máme kvalitu na to, abychom byli mezi nimi.