Z Frolíka cítím obrovskou chuť, bude patřit k lídrům, těší se liberecký kouč

Bílí Tygři, kteří pravidelně patří k finalistům nejvyšší české hokejové soutěže, v předchozím ročníku sice postoupili do play off, ale vypadli už ve čtvrtfinále. Po sezoně je opustili čtyři hráči, nejcitelnější ztrátou byl odchod zkušeného obránce Ladislava Šmída, který ukončil kariéru.

Liberci se však podařilo výrazně posílit útok. Z Plzně se vrátil produktivní odchovanec Michal Bulíř, z Boleslavi přišel Oscar Flynn a nakonec se Tygrům podařilo vyhrát i souboj o bývalého hráče Chicaga či Calgary a vítěze Stanley Cupu Michaela Frolíka.

„Je to vynikající bruslař a zkušený hráč, který nám pomůže v ofenzivě, ale také hráč, který plní systém a prošel si nejlepší ligou na světě. Takový hokejista pomůže každému týmu a já věřím, že i nám,“ prohlásil na Frolíkovu adresu Augusta.

Liberecký sportovní manažer připouští, že získat tak zvučné jméno nebylo pro severočeský tým jednoduché. „Nebylo to ale o překonávání nabídek jiných klubů. Jednání bylo od začátku velice férové. Jsem rád, že si nás Michael vybral, důležitá byla hlavně komunikace. Mluvili jsme s ním často a nastínil jsem mu jeho roli v týmu. Myslím si, že on pomůže nám a my zase jemu,“ vysvětlil.

Frolík má za sebou dvě nelehké sezony a liberecký kouč z něj cítí velkou motivaci uspět. „U nás bude mít svoji pozici, na které může pracovat, a ví, kam patří. V poslední době to měl těžké, v NHL nehrál a vloni přišel do švýcarského Lausanne v rozjeté sezoně,“ uvedl Augusta. „Cítím z něj obrovskou chuť. V Liberci dostane prostor, který si zaslouží. Jednoznačně bude patřit k našim lídrům a top útočníkům a tomu bude odpovídat i jeho místo v sestavě.“

Augusta považuje kádr Bílých Tygrů za uzavřený, i když… „Nechal bych tam ještě otevřený prostor pro jednoho hráče, jehož post nebudu specifikovat. Ale jinak je ten tým hotový,“ říká.

K dopoledním tréninkům na ledě teď budou Liberečtí přidávat i odpolední pilování dovedností. „Máme dost času. Příprava je relativně dlouhá a postupně budeme tým připravovat i na taktické věci, které chceme změnit. Naším úkolem je tým nachystat na 16. září, kdy vstoupíme do extraligy,“ upozornil Augusta.

První extraligový zápas odehrají Bílí Tygři na ledě Hradce Králové. Do té doby stihnou osm přípravných utkání proti tuzemským soupeřům. To první odehrají ve čtvrtek 11. srpna doma proti Karlovým Varům. Vstupenky už jsou v prodeji.

Už ode dneška si navíc liberečtí fanoušci mohou s předstihem zakoupit vstupenky na všech 26 domácích extraligových zápasů. Do prodeje jdou také všechny permanentky, na které předchozí majitelé neuplatnili předkupní právo. K mání tak může být řada atraktivních míst se skvělým výhledem na ledovou plochu. Prodej startuje ve 13 hodin.