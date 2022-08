Měsíc do extraligy: formát, odchody hvězd, Kladno doma a hon na Dynamo

Ještě užívejte léto, dokud to jde. Na hokej je pořád čas, přestože odložený světový šampionát juniorů je i přes tristní návštěvnost v plném proudu. Jakmile se ale začnou dny výrazně zkracovat a po ránu bude čím dál chladněji, vrátí se extraliga.

Posledním třem dokončeným sezonám kraloval Třinec, ten se ovšem musí už nyní obejít bez kouče Václava Varadi. Tradičně vysoké ambice má Sparta, s útokem na titul to vážně myslí Pardubice.

A strachovat se musejí týmy, se kterými se počítá na opačný pól tabulky. Česká nejvyšší soutěž je totiž i tentokrát sestupová, přestože do hry opět vstoupí v posledním roce hlasitě kritizovaná baráž.

1. Zpátky do čtrnácti!

Také vám přišel systém s lichým počtem účastníků trochu podivný? Po roce se extraliga opět vrací ke starým pořádkům, místo patnácti týmů si extraligu zahraje zase jen čtrnáctka.

Složení se příliš nezměnilo. Sestoupil Zlín, u kterého se dá čekat, že se co nejdříve pokusí na nejvyšší úroveň vrátit. Jinak žádná změna, Kladno svou extraligovou příslušnost v baráži s Jihlavou uhájilo.

Poslední místo tentokrát automatický sešup o soutěž dolů znamenat nebude, nejhorší extraligový celek se utká v sérii s vítězem prvoligového play off. Žádné zásadní změny v předpisech nenajdete, přestože elitní česká hokejová soutěž nově spadá pod správu Asociace profesionálních klubů.

Totožný systém jako letos na jaře zůstává v platnosti pro vyřazovací boje. Nejlepší čtyři celky postoupí do play off přímo, týmy na pátém až dvanáctém místě zabojují v předkole. Pro třinácté mužstvo skončí sezona základní částí.

Jenže zpátky k baráži. Vzpomínáte, jak muselo Kladno přes měsíc vyčkávat na start bitvy o extraligový život? Ani tady změna nenastane. Bohužel, dá se říct. Rozjetý prvoligový vítěz narazí na dlouze vyčkávajícího otloukánka nejvyšší soutěže bez ostré zápasové praxe.

2. Návraty z ciziny

Minimálně zvučností jména v hokejovém světě zřejmě z letních comebacků nejvíc zaujme Michael Frolík. Ač kladenský rodák, který byl kdysi pasovaný na nástupce Jaromíra Jágra, nejspíš nikdy kompletně nenaplnil svůj potenciál, má za sebou třináct sezon v NHL. A většinu z nich plodných.

Poslední roky už nebodoval, v zámoří o něj ztratili zájem, a tak se v průběhu uplynulého ročníku přesunul do Lausanne. Ve Švýcarsku nenadchl, ale ani nezklamal. Nyní se vydává do Liberce, pro který by měl být velkou posilou do útoku i třeba na oslabení.

Útočník Michael Frolík má za sebou s hokejisty Liberce první trénink na ledě.

Bohaté reprezentační zkušenosti má i gólman Jakub Kovář, jenž by měl pomoci zahojit dlouhodobě problematické sparťanské brankoviště. Několik tradičních zástupců národního týmu zlákaly Pardubice, ale o těch až později.

Kladno přivedlo ze Švédska lotyšského obránce Oskarse Cibulskise, který si už dříve zahrál za Hradec Králové nebo Litvínov. Právě Severočeši kontrují příchodem Ralfse Freibergse, dalšího Lotyše a někdejšího hokejisty Zlína, Třince či brněnské Komety.

Plzeň sází na silového forvarda Kryštofa Hrabíka, jemuž nevyšlo angažmá v zámoří podle představ. Extraligu si po dvou letech zahraje Libor Hudáček, slovenský útočník podepsal s mistrovskými Oceláři.

Domů do Brna se vrací Radek Koblížek, ten však dosud působil v seniorských kategoriích pouze ve Finsku. Ve čtyřiadvaceti ho čeká extraligový debut.

3. Bez hvězd(y)

Už během jarních vyřazovacích bojů musel David Krejčí čelit četným dotazům: Jednáte o návratu do Bostonu? Chcete zpátky do NHL? Skončil jste v Olomouci?

Rozuzlení přišlo až na začátku srpna, odpověď na všechny zmíněné otázky zněla „ano“. Elitní český centr se v šestatřiceti rozhodl v návrat za moře. Nepřekvapí, že do Bostonu, kterému byl věrný po celou dobu svého působení v nejprestižnější hokejové soutěži světa.

„V posledních týdnech už vše hodně nasvědčovalo tomu, že odejde. I bez něj bychom ale chtěli dopadnout lépe než loni,“ odhalil smělý plán olomoucký kouč Jan Tomajko.

Jenže zvládnou Hanáci fungovat i bez hráče, na kterém bez přehánění stála celá jejich ofenziva? A co teprve Sparta, jež v podobě do Švýcarska mířícího Filipa Chlapíka ztrácí sedmdesát bodů z individuálních hráčských statistik?

Do NHL zase zkusí prorazit pardubický Matěj Blümel, jemuž pomohlo skvělé vystoupení na světovém šampionátu ke smlouvě s Dallasem. Mladé Boleslavi zase prchl za moře slovenský reprezentant Pavol Regenda, aniž by za Středočechy odehrál jediný zápas.

A na novou éru si musejí zvykat v Litvínově, tamní hokejová dvojčata František Lukeš a Viktor Hübl totiž ukončila své bohaté kariéry. S hokejem se rozloučil i mladoboleslavský kapitán Martin Ševc.

4. Chomutov? Už ne

Pozor, protivníci! Až pojedete na venkovní zápas proti Kladnu, nespleťte si finální destinaci! Rytíři už totiž chomutovský azyl nepotřebují, přes rok trvající rekonstrukce domácího stadionu za téměř půl miliardy je u konce.

„Zejména střecha byla v hrozném stavu a jsem rád, že se město do opravy pustilo. I kvůli dvěma dětským hokejovým klubům, které kladenský zimák využívají,“ prohlásil Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury, která se na opravě finančně výrazně podílela.

Ostrá premiéra v nově oděné hale čeká Kladno v pátek 16. září, kdy v rámci úvodního extraligového kola přivítá Pardubice. Na ledě však bude scházet Jaromír Jágr, hokejovou legendu trápí táhlé zdravotní problémy a od jara netrénuje.

Letos se Rytíři ještě zachránili, nicméně letmý pohled na jejich aktuální soupisku naznačuje, že postup byť jen do předkola by byl překvapením. Ale třeba se nový trenér Otakar Vejvoda trefí do sestavy a Kladno se bude na předsezonní odhady dívat zpětně jen se širokým úsměvem.

5. Hon na Dynamo

Zavřete na moment oči a představte si, jak za devět měsíců zvedá mistrovský celek Masarykův pohár nad hlavu. Má na sebe šampion opět dresy Třince? Nebo třeba Sparty, která to na jaře dotáhla až do finále?

Sázkové kanceláře mají jiného favorita. Není divu, vždyť Pardubice posilovaly jako zběsilé. Štědrý investor Petr Dědek praží po úspěchu, a tak pumpuje peníze do posil pod tlakem.

Pardubický brankář Dominik Frodl.

V brankovišti tak bude o pozici jedničky s Dominikem Frodlem zápolit navrátilec z Kontinentální ligy Roman Will, post přesilovkové jedničky na modré čáře by Janu Košťálkovi zase rád uzmul Peter Čerešňák.

A co teprve přetlak v útoku! Ze Švédska se vrátil Tomáš Zohorna, z Rigy další odchovanec Lukáš Radil, dres Čeljabinsku za ten pardubický zase vymění Tomáš Hyka. Původně s ním na východ Čech mířil i Lukáš Sedlák, šikovný centr však nakonec neodolal vábení Colorada, čerstvého šampiona NHL.

„Hráči, kteří sem přišli, nebo už v kádru byli, mají obrovskou kvalitu. Jsem zvyklý s takovými pracovat. Je pravda, že to v Třinci bylo to samé,“ porovnával Marek Zadina, který získal ve funkci asistenta trenéra tři tituly s Oceláři a na stejnou pozici se nyní přesunuje do Pardubic, kde bude k ruce Radimu Rulíkovi.

Nová sezona, kterou tentokrát nepřeruší olympijský turnaj, slibuje vypjaté boje ve všech částech tabulky. A možná i mimo led. Těšíte se?