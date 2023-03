Straka v Plzni skončí jako stoprocentní vlastník, v klubu určitě zůstane

„Hledám partnera, hledal jsem ho dlouhodobě a doufám, že jsem ho konečně našel. Blíží se to k finále a věřím, že vše dobře dopadne,“ prohlásil ve středu padesátiletý Martin Straka v rozhovoru s novináři.

Spekulace o prodeji klubu živí hokejové zákulisí v Plzni už delší čas. Hovořilo se mimo jiné o návratu Tomáše Krále, bývalého prezidenta svazu, nebo dokonce o majetkovém vstupu útočníka Jana Kováře.

Nic z toho ovšem neplatí.

Prozradíte již v tuto chvíli, s kým o změně vlastnické struktury jednáte?

Jedná se o společnost z Plzeňského kraje, ta jednání jsou už dlouhodobá. A až bude jasno, všechno se veřejnost dozví.

Pokud se námluvy potvrdí, zůstanete většinovým majitelem?

Zatím řeknu jen to, že v klubu budu určitě dál figurovat. Vše ostatní je v jednání, možností je víc. Nechci nyní specifikovat, zda budu minoritní či majoritní vlastník. V každém případě bych byl rád, aby vše bylo vyřešené a dotažené v co nejkratší době.

Co by Plzni tato zásadní změna měla přinést?

Abychom se posunuli o kus dál. Zastavili jsme se trochu na místě, musíme být zase konkurenceschopní dalším klubům okolo nás. Proto se to vše dělá a moc se na to těším.

Byla ve hře také varianta, že půjdete z klubu úplně pryč?

Každý má horší a lepší chvilky. Možná někdy v těch horších se mi to do hlavy dostalo. Ale vážně jsem o tom nikdy nepřemýšlel. A když se pak naskytla možnost, o které nyní jednáme, k variantě, že by klub fungoval zcela beze mě, už jsem se nikdy nevracel. Odpověď tedy zní ne.

Berete to i tak, že je složité v klubu fungovat jako majitel, generální manažer i jeden z trenérů?

Dělám to především proto, aby mi s řízením klubu někdo pomohl. A pokud vše dobře dopadne, na tu spolupráci se moc těším. Potřebujeme se posunout dál. Na nějakou dobu jsme se finančně i hokejově zastavili. Stojíme na místě, možná trochu couváme. To chceme změnit a hlavně zlepšit. Nebude to asi hned, ale chceme získat do klubu daleko více peněz.

Martin Straka vhodil před utkáním Plzně s Třincem slavnostní buly.

Ovlivňují ta jednání také tvorbu týmu na další sezonu?

Kádr se samozřejmě už nějaký čas tvoří, děláme na tom s Tomášem Vlasákem (sportovním manažerem). Nějaký základ máme, další hráči jsou rozjednaní, ty důležité jsme už podepsali nebo budeme podepisovat. A máme rozjeté také další posily. Jedná se pochopitelně hlavně o cizince, nejlepší čeští hokejisté jsou rozebraní už od listopadu.

Cílem je, aby byl tým pro příští sezonu minimálně stejně silný jako v té předchozí?

Musí být silnější! Proto se to všechno dělá. Nechceme být na dvanáctém místě, chceme být zase konkurenceschopní. A tohle beru tak, že i kdyby ta jednání nakonec nedopadla, musíme být prostě silnější.

Dvanácté místo = neúspěšná sezona. Platí tahle rovnice?

Já to tak určitě beru. Úspěšná by mohla být, kdybychom skončili dvanáctí, ale pak postoupili do play off. To se nám nepovedlo. V sezoně jsme měli obrovské výkyvy formy. Zachránila nás série vítězství na přelomu listopadu a prosince, kdy jsme se z konce tabulky dostali na chviličku až na čtvrté místo. Uklidnili jsme se, bohužel na to pak nenavázali. A o konci základní části a sérii porážek se snad ani nechci bavit. Možná jsme byli příliš v klidu, že se nám nemůže nic stát. A málem se nám něco ještě stalo...

Stejně jako loni se očekává velký třesk v kádru, na odchodu má být devět hráčů. Sedí to?

Odchází Míra Svoboda do Finska. Sám mě během zimy požádal, že by to tam chtěl jít ještě zkusit. To samé platí u Petra Kodýtka. Přišel s tím, že nechce jít do jiného českého klubu, ale rád by si vyzkoušel zahraničí. Míří rovněž do Finska. To jsou nejzásadnější odchody.

Co ty další?

Neuplatnili jsme opci Marku Baránkovi, ale už za něj máme domluvenou náhradu. Končí Vojta Budík a musím říci, že jeho přístup mě mrzí. Dlouhou dobu byl zraněný, fyzioterapeut i kondiční trenér se mu hodně věnovali a perfektně se o něj starali. Myslím, že to měl Plzni vrátit zpátky, ale rozhodl se odejít. Ludwig Blomstrand neměl povedenou sezonu, také on je asi na odchodu. A Filip Suchý je stejný případ jako Budík. Chtěli jsme, aby zůstal, je to Plzeňák. Také on měl loni nějaké zdravotní problémy, které nechci specifikovat. A vždy jsme těm klukům ve všem vyhověli, pomohli. A minimálně je slušnost, že když někde podepíšou, přijdou za mnou a včas mi to oznámí. To je férové jednání. Loni to takhle fér udělal Matyáš Kantner, letos Míra s Kodym.

Plzeňský útočník Filip Suchý se řítí na libereckého brankáře Petra Kváču.

Když ještě zůstaneme u Petra Kodýtka, byla jeho absence v závěru sezony klíčová?

To je další věc. Celou sezonu jsme nebyli kompletní. Nechci se na to vymlouvat, ale byly zápasy, kdy jsme měli v obraně Kvasničku, Kremláčka, dorostence Jiříčka se Skokem. A do toho Zámek (Petr Zámorský), který musel odehrát třicet minut za zápas. A když jsme konečně v poslední čtvrtině byli kompletní, udělali k tomu výměny, tak se zranil Kody. Na tréninku, kdy jsme změnili přesilovku a já jsem nejmenšího postavil před branku... Zámek vypálil a Kodymu zlomil lýtkovou kost. On, srdce našeho mužstva, který dával do každého zápasu všechno, na nejdůležitější fázi sezony vypadl. Možná by to právě Petr nastartoval, kdo ví.

Co pohyb směrem do kabiny? Jediným potvrzeným příchodem je zatím návrat odchovance Jakuba Lva z Hradce Králové.

Aby to nevyznělo, že nic neděláme. Řadu hráčů již máme podepsaných, ale nechci jména zmiňovat v tuto chvíli, spousta z nich ještě hraje v různých soutěžích. Nebylo by to vůči nim fér, i když se to už legálně smí.

Zůstane Petr Zámorský, klíčový obránce?

Máme zájem ho udržet, jednáme o tom. A máme i nějaké jiné možnosti. Stejně tak budeme jednat se Samem Bittenem.

Z tria hráčů Jaroměřský, Honejsek, Beránek, kteří přišli v rámci výměn na konci ledna, může někdo zůstat?

Mám zájem o Martina Beránka. To je typ hráče, kterého potřebujeme. Pracovitý kluk do třetí, čtvrté lajny, který na ledě nechá všechno, souboje s ním bolí. Ale zároveň musíme přivést i hráče, kteří budou dávat góly a budou rozdíloví.

Celou sezonu jste sám stál i na střídačce po boku trenérů Petra Kořínka s Františkem Bombicem. Tuhle roli si ponecháte?

Uvidíme. Teď se musí dotáhnout věci ohledně vlastnické struktury. Pokud dopadnou dobře, určitě zůstanu s klukama dole na střídačce.

Takže realizační tým zůstává ve stejném složení?

Ano, všichni pokračují. Kluci pracovali perfektně, tam žádný problém nebyl. Realizační tým je skvělý, od videa, fyzioterapeuta, kondičního trenéra, kouče gólmanů Rudy Pejchara až po Petra s Frantou. Já se do toho také nějak montoval, někdy možná moc, až to bylo na škodu. Ale jsem už takový.

Vraťme se do loňského září, kdy jste po pouhých dvou kolech odvolal trenéry Baďoučka s Říhou. Co bylo hlavním důvodem?

Měl jsem na to nějaký svůj pohled už loňskou sezonu, ani příprava nevypadala ideálně. Neviděl jsem, že tým má vzestupnou tendenci. Začali jsme dvěma porážkami, bál jsem se, abychom nezůstali viset dole jako Kladno a nebyli po jedenácti kolech na chvostu bez bodu. Pochopitelně to nebylo jen o trenérech, nepovedly se nám ani některé posily. Dán Meyer, Zdeno Sedlák, Martin Vitaloš... Klobouk dolů před tím, jak pracuje Tomáš Vlasák, tohle se prostě někdy stane. Ale při našem rozpočtu si chyb moc dovolovat nemůžeme. Rozhodl jsem se pro tenhle krok. Jestli jsem udělal správně, to ať zhodnotí jiní.

Dobře, ale nemělo větší smysl přivést nové trenéry už před letní přípravou, aby si tým připravili?

Já pořád doufal, že se budeme zvedat. A opakuji, není to určitě jen o trenérech, na ledě jsou hráči a ti musí podávat odpovídající výkony. Ale necítil jsem prostě tu chemii, že by to mohlo fungovat.

Nakonec jste vypadli v prodloužení pátého předkola v Liberci. Berete jako pozitivum výkony týmu v sérii, v níž jste byli kousek od postupu přes favorita?

Jednoznačně. To, jak se tým dostal dohromady po první porážce v Liberci, je pro mě velké pozitivum. A musím říci, že to byli hráči, kdo se vzchopil. My trenéři v tu chvíli už víc udělat nemohli. Další čtyři zápasy byly fantastické, takhle by to mělo vypadat. Kdybychom takhle odehráli i závěr základní části, dneska jsme ještě mohli hrát hokej.

Je to daň za nezkušenost? Měli jste hodně mladý tým.

Ano, zkušenosti nám chyběly a proto o zkušené hráče nyní hodně stojíme. K mladým z naší akademie, kterým dál chceme a budeme dávat šanci, potřebujeme tuhle vyváženost. Ukázal to i pátý zápas v Liberci. Za stavu 3:0 by si to zkušenější mančaft asi už utéct nenechal.

Pořád vás konec sezony trápí, že?

Skončili jsme dvanáctí a vypadli v předkole. Kdybych s tím byl jako majitel a generální manažer spokojený, tak jak to asi bude vypadat do budoucna?! Couváme delší dobu, to se musí zastavit. Nepovede se to možná hned, ale musíme začít. Teď je naším úkolem přivést do týmu skvělého útočníka, který bude rozdílový. A musíme dál pečovat o mladé. Jiříček, Skok, Adam Benák. To je naše budoucnost, ale musíme jim pomoci, vychovat je.

Ještě jedna věc. Od covidové doby registrujete klesající návštěvnost, přitom Plzeň patřila mezi extraligové fanouškovské bašty. Mrzí vás to hodně?

To je další věc a hodně mě to trápí. Vše začíná od výsledků a výkonů na ledě, ale i další věci musíme změnit. Od hokeje, přístupu ke sponzorům, k fanouškům. Chci poděkovat všem partnerům za podporu, jsem jim vděčný, že s námi přečkali složité roky. Musíme teď zatáhnout za ruční brzdu a nastartovat se znovu. Abychom šli dopředu a necouvali.