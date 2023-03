Zlomeného plzeňského Pavláta utěšoval i gólmanský protějšek Kváča

„Moc nás to mrzí. Vypadli jsme, končí nám sezona,“ povídal Dominik Pavlát po porážce 3:4 v prodloužení, když později předstoupil před novináře.

Třiadvacetiletý gólman dostal v předkole přednost před zkušenějším Miroslavem Svobodou. Nezklamal, Plzeň držel, ale do čtvrtfinále se s týmem neprokousal.

Sérii rozhodl v sólovém nájezdu Adam Najman, jak jste klíčovou situaci viděl z branky?

Najman si najel mezi beky, dostal pěknou přihrávku. Udělal kličku, naznačil to do bekhendu, pak si stáhl puk na forhend a prostrčil mi to mezi nohy...

Začátek zápasu jste měli úžasný, po devíti minutách vedli 3:0. Co se pak stalo?

Oni dali první gól, pak rychle druhý a dostali se zpátky. Liberec hrál doma, před svými fanoušky. Ale na to se nechci vymlouvat. Přijela jich spousta i z Plzně a byli skvělí, myslím, že místy přeřvali i liberecké fandy. Byli úžasní, ohromně jim chceme poděkovat. Bohužel to na postup nevyšlo.

Na konci základní části jste měli dlouhou sérii porážek, proti Liberci vám nikdo nevěřil. A nakonec rozhodl až gól v prodloužení pátého utkání.

Tyhle predikce před play off... To nikdo nesmí brát vážně, mohli jste to sami vidět. Nám nikdo nevěřil, všichni psali, že prohrajeme ve třech zápasech, maximálně jeden urveme. A pak bum, rozhodně to vlastně jediný gól v pěti zápasech. Bohužel padl do naší sítě, teď už to nezměníme.

Kdy nastal zlom k lepšímu?

Play off je nová soutěž, pro nás to bylo po tom závěru základní části trošku vysvobození. A v předkole jsme ukázali, jaký jsme tým. Druhým zápasem jsme se chytli a začali hrát, co po nás trenéři chtěli. Táhli jsme za jeden provaz. Proto jsem neviděl důvod, proč by nás někdo měl předem odepisovat.

Je to naděje do budoucna? Tým má perspektivu, je mladý.

Samozřejmě. Víme, že když budeme hrát takhle, můžeme porazit každého soupeře.