Zlínský manažer Hosták: K panice není důvod, ale opory už musejí zabrat

V rámci omezených zlínských možností poskládal tým ke svému obrazu. Na post hlavního trenéra dosadil Antonína Stavjaňu. Jenže stejně jako v předchozích dvou sezonách musí generální manažer Beranů Martin Hosták řešit nepovedený úvod sezony.

„Pocity nejsou příjemné. Doufali jsme, že vstup bude lepší. Šli jsme do extraligy s nějakým záměrem, ale ten se nedaří naplňovat,“ štve Hostáka nulová bilance po čtyřech zápasech.

S touto situací máte ve Zlíně bohaté zkušenosti. Je to výhoda, že už s tím umíte pracovat?

Tohle se nedá naučit. Každý rok je jiný, každý kádr je jiný, do každé sezony jdeme s jinou ambicí, jinou motivací. Nejsem psychicky připravený na to, že každý rok budeme po pěti kolech poslední. To fakt ne. Ale není prostor na panikaření. Víme, jak máme mančaft poskládaný. Bohužel kluci, od nichž očekáváme více a kteří mají potenciál, nehrají podle představ. V tomhle je rozdíl. Letos jsme měli větší očekávání než v mé první sezoně ve Zlíně.

Švédský útočník Rickard Palmberg ještě nebodoval a ve statistice +/- má minus šest. V čem je jeho problém?

Podle mě si některé situace zbytečně komplikuje. Zbytečně vymýšlí věci, které pak spoluhráči nevidí. V posledních dvou zápasech měl dva samostatné nájezdy, ani jeden neproměnil, takže to mu také neprospělo. Očekávám od něho více. Věřím, že to ukáže.

A další opory? Už jste se s nimi bavil?

Zatím ne. Je to práce pro trenéry. S nimi jsem v kontaktu. Hledáme řešení, jak hráče dostat do tempa, do pohody, do klidu, abychom konečně vyhráli.

Sáhnete do týmu? V první lize jsou nadstandardní hráči, kteří čekají na šanci v extralize.

Přemýšlíme o všech možných cestách. Tým jsem si postavil, takže mu věřím, ale na druhou stranu potřebuje povzbudit, občerstvit. Vzhledem k tomu, že máme centry na marodce, tak se nabízí možnost přivést na přechodný čas středního útočníka.

O Vladimíru Svačinovi, jehož se zbavil Třinec, neuvažujete?

Sháníme centra a na téhle pozici nehraje. I když to nechci vyloučit, není to aktuální.

Zasáhne někdo nový už do pátečního domácího duelu proti Kladnu?

Tohle neumím říct. Průběžně se snažíme hledat, diskutujeme s trenéry, kdo by byl vhodný. Jestli nejdříve zapracovat kluky, které máme na hostování. Také nevíme, jak je na tom Pavel Sedláček, který se zranil v Plzni.

Zranění vás provází už od letní přípravy. Vzhledem k úzkému kádru to je frustrující, že?

Nejsme klub, který by mohl mít silný kádr třiceti lidí. Když se někdo zraní nebo bere antibiotika jako teď Zdeněk Okál, tak není moc kam sáhnout. A rozpočet není nafukovací. Navíc se to teď zkomplikovalo odchodem několika výrazných partnerů. Musíme si vystačit s tím, co máme. V téhle chvíli pracujeme na tom, abychom zlepšili výsledky.

Hráči a trenéři říkají, že porážky mají společného jmenovatele v podobě slabé koncovky. Souhlasíte?

Za výsledky odpovídá jednoznačně produktivita a chyby, které hráči ve hře udělají. Byť je trenéři na ně upozorňují a bavíme se o nich, tak chyby znovu vzniknou. Produktivitu zlepšíte jedině zvýšením důrazu, zjednodušením hry a až na hokejky sedne klid. Teď jsme dali v Plzni čtyři góly, takže věřím, že aspoň střelci si zvedli sebevědomí a budou připravení na páteční zápas.

Zlínský útočník Rickard Palmberg v zápase se Slavií.

V něm se utkají dva poslední týmy extraligy. Berete zápas tak, že už ho musíte zvládnout stůj co stůj?

To chceme vždy. Do každého jdeme se záměrem uspět. A tenhle pochopitelně není výjimkou.

Specifický bude v tom, že přijede Jaromír Jágr...

Na Jardu se těším. Je to tahák. Doufám jen, že lidé se nepřijdou podívat jen na něho, ale povzbudit nás. Teď je fáze, kdy kluci potřebují od diváků velkou podporu. Aby ukázali, že i když se nedaří, tak jsou na naší straně.

Ještě zpátky ke hře. Jak se na ní projevila změna trenéra?

Styl hry se výrazně nezměnil. Ale představoval bych si, že bychom měli daleko častěji držet puk a mít hru pod kontrolou. To se daří v nějakých fázích zápasů. Když vezmu poslední domácí duel s Olomoucí tak do půlky, než jsme dostali gól, jsme soupeře do ničeho nepustili. Kontrolovali jsme hru, měli spoustu šancí, Palmberg a Szturc jeli sami branku, vedli jsme 1:0. Nic nenasvědčovalo tomu, že inkasujeme a všechny hlavy půjdou dolů. Ale to souvisí s tím, že nemáme výsledky. Silné, rozjeté mužstvo by mávlo rukou a dál hrálo svoji hru. Nám hra proklouzla rukama. Je to spíš záležitost psychiky, než že by kluci nebyli se systémem srozumění a sžití, že by ho nechápali.

Projevilo se špatné psychické rozložení i v Plzni, kde jste v neděli promarnili vedení 2:0?

Tak to je, když se nedaří a prohráváte zápasy o gól. To je možná horší, než když dostanete dardu. Tenhle trend musíme otočit a souboje, které jsou vyrovnané, začít vyhrávat.