Je potřeba jít více na krev, burcuje zlínský kouč Stavjaňa

Karlovy Vary i Vítkovice přestříleli jasně 38:24. Střelecká dominance však byla hokejistům PSG Berani Zlín k ničemu. Do domácího derby proti Olomouci jdou v nepříjemné pozici čekatelů na první extraligové body.

Zlín vs. Olomouc Online reportáž v pátek od 17:30

„Po neděli jsem měl špatné pondělí. Zápas opticky vypadal dobře, ale jedna věc je převaha v poli a druhá bodové vyjádření - to bylo mizerné,“ pronesl trenér Beranů Antonín Stavjaňa po porážce od Vítkovic.

Po dvou úvodních zápasech sezony zůstal Zlín bez bodu naposledy v ročníku 2015/16, sezonu předtím nulu dokonce umazal až na sedmý pokus.

„Chceme udržet pracovní morálku na výši, aby se hráči nenechali špatným startem rozhodit. Ale současně říkáme, že je potřeba jít více na krev, s větší vůli to protrhnout,“ nabádá Stavjaňa, který převzal mužstvo po minulé sezoně.

Obě těsné jednogólové porážky mají stejnou příčinu - neplodnou koncovku, která Berany trápila už v přípravě.

„Ale to jsme brali, že hráči jsou v únavě, v kondiční zátěži. Teď už to musí být vše srovnané,“ míní Stavjaňa. „Pokud neproměníte jasné příležitostí, tak to svazuje psychiku a projev je pak upachtěný, upracovaný. Když dáme dva tři góly, hráčům odlehne a projev bude lepší,“ je přesvědčený Stavjaňa.

Na střelecké procitnutí čekají až na Honejska všichni útočníci. O dva ze tří zlínských gólů se totiž postarali nejstarší obránci mužstva Nosek se Žižkou. „Od některých hráčů čekáme větší přínos,“ řekl Stavjaňa.

Svůj premiérový extraligový bod tak pořád vyhlíží švédský útočník Rickard Palmberg. „Po zranění Tomáše Fořta, který je silný s pukem, to na Rickardovi hodně zůstalo. Očekávali bychom, že technickým provedením pomůže spoluhráčům do ještě lepších příležitostí,“ přeje si Stavjaňa.

Švédská posila je tak zatím platná hlavně tím, že dokáže vybojovat početní výhody. I v přesilovkách jsou ale Berani sterilní. V pátek navíc proti nim bude stát tým, který zatím ubránil všechna oslabení.

„Pořád je to stejná písnička. Ani v přesilovkách nedokážeme využít vyložené šance,“ zopakoval zlínský trenér, který i přes zatím slabou produktivitu nehodlá rozházet jednotlivé útočné formace. „Naším problémem není sehranost. Nechceme dávat sestavu do mixéru. A možností zase tolik není. Hráči si musí typologicky sednout. V přípravě jsme se snažili vytvořit pevnější dvojice a ty vhodně doplnit.“

Poté, co se Zlínu kvůli zranění Fořta s Ondráčkem rozpadla nejproduktivnější lajna minulé sezony, hledá Stavjaňa podobně úderný útok. Ondráčka už sice zapojil ve druhém kole do hry, jeho role je ale zatím epizodní.

„Plánovali jsme ho využít jako specialistu na oslabení. Nakonec jsme v něm odehráli jednu minutu. Ale v pátek bude zase v základu,“ naznačil Stavjaňa, že Ondráčka nechce nechat vychladnout.

Páteční duel bude pro moravské soupeře třetím střetem v této sezoně. V přípravě Zlín oba prohrál, doma v prodloužení 2:3, na Hané 0:2. „Nečekal bych brankové galapředstavení ani z jedné strany,“ tipuje Stavjaňa další těsný výsledek.