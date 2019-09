Ještě chci něco dokázat v play off, říká zlínský kapitán Žižka

Platí, že smlouvu podepisujete vždycky na jeden rok?

Takhle to u starších hráčů je. Kdyby se mi sezona extrémně nepovedla nebo bych viděl, že něco nefunguje, tak okamžitě končím. Ale tím, že jsme zase o trošku lepší a můžeme mít vyšší ambice, je to pro mě jednodušší. Každý chce hrát play off a věřím, že se do něho dostaneme. Chtěl bych si ho ještě zahrát a něco v něm dokázat.

Jak na vás působí tým v porovnání s loňskou sezonou?

Trošku nás zasáhla ztráta Tomáše Fořta, to je pro nás citelné oslabení. Je to hodně silný centr. Přišli kvalitní hráči, ale jak se říká, papír snese všechno a až sezona a krizové okamžiky ukážou, jak je na tom tým. Sám jsem na to hodně zvědavý. Věřím, že budeme nepříjemný soupeř pro ostatní, že nebudou jezdit do Zlína rádi.

V minulé sezoně vyletěli hráči, s nimiž se moc nepočítalo. Sledujete na nich, že jsou sebevědomější?

Samozřejmě ten skok je na nich vidět. Mají něco odehraného, už si daleko více věří. Největší progres jsem očekával od Tomáše Fořta, bohužel se zranil. Ale věřím, že se ještě v sezoně vrátí a bude hodně silný. Uvidíme, co přinese Rickard Palmberg. Tým se spoléhá na takové hráče.

Změnil se nějak herní styl s nástupem nového trenéra Antonína Stavjani?

Věci, které fungovaly loni, jsme zachovali. Na trénincích hodně pracujeme na konkrétních herních situacích, probíráme je na videu. V kabině se o hokeji hodně bavíme. Souvisí to i s příchodem Jardy Balaštíka jako mentora.

Po roční pauze začínáte zase s Liborem Kašíkem za zády. Je to znát?

Výhodou je, že Kašu známe. Akorát si dal chvilkovou pauzu v Rusku a v Brně. Víme, jak chytá, jak se chová v bráně. Ale když se v průběhu loňské sezony vrátil, byla to pro nás změna, protože Sedlo (Jakub Sedláček) je jiný gólman, jinak se chová v brankovišti, jinak hraje s hokejkou. Doufáme, že Kaša naváže na předchozí sezony, a když nám to třeba nepůjde, tak nás podrží. Budeme se na něho hodně spoléhat.

Jak hodnotíte novinku v podobě přímého sestupu posledního týmu?

Každou sezonu dostal někdo černého Petra a nedařilo se mu. Ve druhé půlce sezony se tak mohl už chystat na baráž, mohl si tým poskládat do přestupového období. Tohle teď nebude. Hodně se bude zvažovat výpomoc mezi kluby v rámci extraligy. I manažeři můžou přemýšlet, koho utopit a koho ne. Může z toho být třeba boj mezi Moravou a Čechy. Pro nás všechny je to novinka. Je to jako ve fotbale. Hned od začátku to bude boj, a když se nepovede pár zápasů, tak se bude hrát o záchranu. Třeba už od půlky sezony.

Co říkáte na návrat Jaromíra Jágra do extraligy?

Pro diváky je to neskutečné, ale je otázkou, když si koupí lístky na Jágra, jestli den předtím neohlásí, že ho táhnou třísla. Jarda je každopádně fenomén, extraligu to zase nakopne.