Hra není špatná, chybějí góly, přemítá zlínský Nosek

„Kdyby nás to dostávalo pod tlak, bylo by to špatné. Hra je slušná. Musíme počkat a být trpěliví. Jsem přesvědčený, že se to obrátí na naši stranu,“ říká po nepodařeném startu Nosek, v osmatřiceti letech druhý nejzkušenější hráč Beranů.



Mrzí porážky o to více, že jste se střetli se soupeři, kteří by měli být na vaší úrovni?

Je to tak. Musíme porazit někoho z vrchních pater, někoho extra silného. Očekávali jsme, že po dvou kolech budeme mít nějaké body. Ale takový je hokej. Musíme v pátek doma porazit Olomouc. Myslím, že k tomu bude dobrá příležitost.

Olomouc vám ale moc nevyhovuje, ne?

Olomouc podle mě nesedí nikomu. Hraje nepříjemný hokej, ale my už musíme zvítězit. Máme týden, abychom se na to nachystali a urvali nějaké body.

Zkuste shrnout příčiny porážek.

Myslím, že výkony nebyly vůbec špatné. Karlovy Vary i Vítkovice jsme se snažili přetlačit. I gólových šancí jsme měli dost. Bohužel zatím nestřílíme tolik branek, kolik bychom potřebovali. Troufám si říct, že ve Varech jsme byli - až na malou chvilku - lepší. Jak to bylo s Vítkovicemi všichni viděli.

Dostat gól na 2:3 dvě minuty před koncem poté, co jste smazali dvougólové manko, musí být frustrující, že?

Samozřejmě. Za stavu 2:2 visel gól spíše na naší straně. Měli jsme k němu několikrát blízko. Srazilo nás to. Dostali jsme hřebík do rakve. Power play už nic nezměnila. Máme týden, abychom se z toho vyhrabali.

Vy jste dal gól z přesilovky, ale obecně jste v nich málo efektivní. Proti Vítkovicím jste jich nevyužili sedm. V čem je problém?

Třeba proti Vítkovicím byly přesilovky dobře rozestřílené, bohužel jsem nedali dorážky. Puk se několikrát dobře odrazil na zasunutí, chybělo i trochu štěstí v koncovce.

Ukazuje se, jak moc chybí zraněný Tomáš Fořt?

Rozhodně. V minulé sezoně nastupoval v první přesilovkové pětce. Je hráčem do předbrankového prostoru. Ale musíme se s tím vyrovnat. V hokeji jsou zranění běžná.

Jak se změnil herní styl pod novým trenérem Stavjaňou?

Je hodně podobný jako za předchozího trenéra. Rozdíl je jen v tom, že nedáváme tolik gólů. Ve Varech jsme promarnili několik šancí odskočit na 2:0 a 3:0. Vary nás za to potrestaly. Proti Vítkovicím to bylo podobné.

Jak vnímáte špatný start v kontextu toho, že byla zrušená baráž a poslední přímo sestupuje?

Snad můžu mluvit za celou kabinu, když řeknu, že jsme nad tím nepřemýšleli. Každý se snaží zkraje sezony urvat nějaké body, ať je v klidu. A jestli se hraje play out, baráž, nebo se přímo padá, to nikdo z hráčů v tuhle chvíli nevnímá.

V obranné dvojici začínáte zápasy s Tomášem Žižkou, s kterým tvoříte asi nejzkušenější pár extraligy. Jak máte rozdělené úlohy?

Kdo je první vepředu, útočí, kdo je vzadu, brání. Ale tohle složení je jenom v zápise. Hrajeme na sedm beků, takže spolu jsme jenom při prvním střídání a pak se dvojice neustále točí. Takhle hraje dneska většina týmů, člověk si na to zvykne.