Zlín střelecky procitl, ale pořád nemá žádné body a padl na dno

„Snažíme se na hráče pozitivně působit. Zatím žádné mítinky neproběhly. Jdeme zápas od zápasu. Čekáme, kdy se to zlomí. Teď jsme byli blízko, výkon nebyl špatný,“ shrnul asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík.

„Nejsme v komfortní situaci. To si všichni uvědomujeme. Ale to poslední, co potřebujeme v kabině, jsou poraženecké nálady a házení flinty do žita. Po čtyřech kolech se nebudeme chytat za hlavy a skládat zbraně. Sezona je dlouhá. Musíme dál pracovat a bojovat. V pátek je další zápas,“ vyhlíží útočník Bedřich Köhler páteční střet s Kladnem.

Čeho se můžou zlínští hokejisté chytnout před duelem dvou posledních celků extraligy? Třeba zlepšené produktivity. V Plzni zdvojnásobili svůj letošní gólový účet.

„Na čtyři góly venku se vyhrává. Škoda, že jsme nedali čtyři branky doma,“ litoval Köhler, který otevřel skóre včerejšího střetnutí.

Hosté vedli po dorážce Ference v čase 7:50 už o dvě branky, jenže o náskok přišli ještě do první přestávky. A když Plzeň v nástupu do prostředního dějství výsledek obrátila, Berani už jen doháněli manko. Dvakrát to díky Dufkovi s Hermanem dokázali, na Mertlův zásah už ale nestihli zareagovat.

„Zápas se zlomil při přesilovkách pět na tři,“ vypíchl Hamrlík rozhodující okamžiky nedělní přestřelky.

Zatímco Plzeň svoji dlouhou dvojnásobnou výhodu zužitkovala už po patnácti sekundách, Zlínu nestačila k vyrovnání ani 114 sekund trvající zesílená přesilovka.

„Kdybychom se alespoň v přesilovkách Plzni vyrovnali, mohlo to být s bodem,“ mrzelo Hamrlíka.

Zlínu pak nevyšel ani počtvrté v sezoně závěrečný risk bez brankáře a potřetí musel skousnout nejtěsnější porážku o gól.

„Už je to evergreen,“ posteskl si Köhler. „Máme týden před sebou. Ukážeme si chyby, musíme potrénovat a dát více gólů než v ostatních zápasech. Naše výsledky padají se špatnou útočnou fází,“ ví Köhler.