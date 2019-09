Jágr se dost podceňuje. Střelu švihem má jednu z nejlepších, tvrdí Honejsek

„Potřebujeme vyhrát za každou cenu,“ uvědomuje si zlínský útočník Antonín Honejsek.

Před šesti lety jste Kladno s Jágrem porazili ve dvou ze tří utkání. Co si z nich vybavíte?

Poslední den před Silvestrem jsme s nimi doma prohráli 2:5, Jágr měl čtyři nahrávky a navíc jsem se zranil. Takže nic moc.

Na Kladně jste ale dal hattrick.

Předchozí dva vzájemné zápasy mi vyšly. Ale to byla jiná situace, jiná doba. Neměli jsme čtyři prohry v řadě jako teď a nebyl na nás takový tlak. Tým jsme měli zkušenější o hráče jako Čája, Lešoun, Baláš, Larry (Čajánek, Leška, Balaštík, Hamrlík). Jágr s Plekancem hráli ve velké formě. Tenkrát vyprodali každý stadion. Soupeři si hlídali jejich lajnu a museli to rozhodnout ostatní. Vždycky jsme na ně nasazovali defenzivní formaci.

Řekl byste si tehdy, že si proti Jágrovi v extralize ještě někdy zahrajete?

Nepřekvapuje mě to. Tvrdil jsem, že bude hrát do padesáti. Vím, jak hokej miluje. Co všechno pro něho udělal, kolik obětí mu přinesl.

Co čekáte od Jágra?

Určitě už nebude rychlý. Sám to říká v rozhovorech. Bruslení se s věkem zpomaluje, ale na druhou stranu si myslím, že se sám dost podceňuje. Viděl jsem, jak dal gól Varům, jak hraje přesilovky. Střelu švihem má v extralize pořád jednu z nejlepších.

Budete se na něho speciálně připravovat?

Řekli jsme si, že to nesmí dopadnout tak, že Kladno bude hrát špatný zápas, ale že my musíme hrát výborný zápas. Nedíváme se, kdo proti nám hraje. Musíme urvat nějaké body.

Lístky rychle mizí. Nemáte obavy, že lidé přijdou hlavně na Jágra?

Jasně, že jsou na něho zvědaví. Ale nám může jedině pomoct, když bude plný stadion. Budou fandit nám.

V jakém psychickém rozpoložení jste po čtyřech těsných porážkách?

Ve všech zápasech jsme hráli power play, všechny se mohly překlopit na naši stranu. Neděje se tak, takže musíme přidat něco navíc. Mít větší hlad po gólu, chodit více před branku. Pořád je začátek sezony, ale je nutné udělat první body, aby to z nás trochu spadlo. Čtyři těsné porážky jsou frustrující. Škoda, že se nehrají úterky, rychleji bychom na to zapomněli.

Od vaší lajny se čeká více. Vnímáte to stejně?

Náš příspěvek byl měl být větší. Na začátku jsme dávali málo gólů. Každý zápas přitom máme mraky střel. Musíme v aktivitě pokračovat a dát do zakončení sto procent. I když naposledy v Plzni už to bylo lepší. Doufám, že jsme se tam odrazili k lepším zítřkům. Góly z dorážek jako v Plzni nám předtím chyběly. Ale čtyři branky byly málo. Musíme ještě přidat.