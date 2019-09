Hektický záskok zlínského mladíka: Neřeším, jestli na mě střílí Jágr

Hned v první minutě prostřední třetiny musel nahradit zraněného Kašíka. A přestože Berani nebodovali ani na pátý pokus, Hufův jistý výkon byl pozitivem. Z jedenadvaceti střel pustil za svá záda nebojácný mladík jedinou.

„Když jsem se dozvěděl, že Kaša nemůže dochytat, vzal jsem to v klidu. Hlavou mi běželo, že pro tuhle šanci jsem dvacet let trénoval a šel jsem do brány s tím, že si zápas užiju. Jsem šťastný, že se mi povedlo ho takhle odchytat,“ svěřil se dvacetiletý benjamínek se svými pocity bezprostředně po těsné porážce 1:2.

Hned po nástupu na led jste čelil přesilovce soupeře. Jak vám bylo?

Byl to ostrý začátek. Ale jsem od toho, abych klukům pomohl v situaci, která se stala. Byl jsem jedině rád, že od začátku na mě šlo tolik střel. Mohl jsem se dostat do tempa.

Došlo vám, že chytáte proti Jágrovi?

Jasně. Viděl jsem, že jednou vystřelil od modré prověrku na beton, tak jsem to vyrazil. Řekl jsem si: Dobré, tak jsem chytl pana Jágra. Ještě jsem si všiml, má strašně divný záhyb hokejky. Ale jinak neřeším, kdo střílí. Chytám černou placku a to je všechno, na co se soustředím.

Brankář Zlína Libor Kašík opouští led.

Po zápase si s vámi v kruhu Jágr chvíli povídal. Co vám říkal?

Pan Jágr mě jenom pochválil, že se mu líbilo, jak jsem chytal. Že se omlouvá za to, co se stalo Kašovi. Že nechtěl, byla to smolná událost.

Poté, co Jágr zranil Kašíka, po něm spoluhráči šli. Všiml jsme si?

Hlavně si myslím, že celý zápas odmakali. Chci jim poděkovat, protože mi hodně pomohli. Dobře bránili. Škoda, že nám nepadl gól navíc. Věřím, že už to zlomíme.

Nevyčítal jste si inkasovaný gól? Zdálo se, že puk budete mít v lapačce.

Projel tam náš obránce a to mě zmátlo. Proto jsem cukl rukou, takže jsem puk trefil okrajem lapačky. Ještě jsem šel rychle po dorážce a sáhl si na puk. Škoda. Vím, že jsem to mohl mít. Ale to je štěstí. Příště mi může kotouč skončit v lapačce.

Nálada v kabině musela být po zápase pohřební, ne?

Není to dobré. Makáme na trénincích. Každý si přidává. Dřeme. Ale nedáváme hlavy dolů. Věříme, že to otočíme a uděláme vítěznou šňůru.

Do šatny přišel po zápase šéf klubu Martin Hosták. Zvýšil hlas, nebo spíše uklidňoval?

Byl to od něho povzbudivý proslov. Motivační řeč. Nebylo to o tom, že se z toho teď všichni zblázníme. Je to sport, děje se to i jinde. Už v neděli jedeme do Liberce.

S Kašíkem to nevypadá dobře. Vypadá to, že možností dostanete více.

Vůbec netuším, co bude. Jak to trenéři vymyslí. Když budu chytat, tak si půjdu zápas užít. A zase si říkat, že tohle jsem si odmala přál.