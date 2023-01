Provokace, pěsti i kopance. Dynamo jásalo: V útoku jsme Litvínov zkrotili

Vypjatý zápas nedohrál hostující útočník Robert Kousal a vyloučení na pět minut a do konce těžko kousal. Hokejkou zběsile praštil do plexiskla, když ho rozhodčí ve 32. minutě potrestali za kopnutí do soupeře.

Chvíli předtím vztekle kopal levou nohou do ležícího Šaldy, pod nímž byl puk.

Marně rozhodčím ukazoval, že ho chtěl jen vyšťourat.

„Byla tam dvě sporná vyloučení, ani nevím, jak bych to hodnotil,“ povídal Čerešňák. „Hráč mu držel nohu, nemohl se ze souboje odpoutat, pak už přišla nějaká frustrace. Ale nemůžu nic říkat na rozhodčí, nechci dostat pokutu. Rád bych to okomentoval blíž, ale tancujeme na tenkém ledě,“ pousmál se.

Zápas žhavily i strkanice a pěstní bitky. Při jedné Zohorna tvrdým direktem trefil Strejčkovu bradu. „Zohorna je kvalitní hokejista a občas dokáže provokovat,“ tvrdil litvínovský útočník Jindřich Abdul, ale nemá mu to za zlé: „Tohle k hokeji patří. Není jediný, my taky máme typologicky podobné hráče. Je na nás, abychom se s provokacemi vypořádali.“

Nejen s nimi, ale také s fyzickou hrou. „Osobních soubojů je u nás víc, na našem úzkém hřišti to k tomu svádí,“ zdůraznil Abdul.

Litvínov ledovou plochu zmenšil teprve před letošní sezonou. „Utkání bylo vyhrocené, ale lidi to mají rádi a myslím, že i hráči. Lepší, než když je zápas mdlý. Víceméně jsme si to užili.“

Litvínovský brankář Denis Godla už je bezmocný, ale gól Tomáše Zohorny není kvůli kopnutí uznán.

Podobně to cítil i Čerešňák – navzdory několika rozhodnutím z kategorie sporných. „Ty k tomu patří. Utkání přineslo hodně emocí, hodně dohrávání. Doufám, že lidi to bavilo. Nás ano,“ nestěžoval si bek vedoucího celku extraligy, který otevřel skóre tvrdou ranou z mezikruží.

„Dostal jsem se k tomu jak slepý k houslím. Puk najednou ležel přede mnou, nikdo okolo mě, říkám si, jdu to tam napálit a uvidíme, co se stane.“

Pardubice plánovaly, že budou hrát na Hlinkově stadionu ukázněně. Lepší disciplínu ovšem ukázal Litvínov. „Chtěli jsme být co nejméně vylučovaní a získat nějakou přesilovku, jenže šlo to úplně opačně oproti plánu,“ krčil Čerešňák rameny. „Ale poradili jsme si s tím, Will perfektně zachytal.“

V souboji o mantinelu zleva pardubický útočník Lukáš Sedlák a litvínovský forvard Šimon Stránský

Ve třech zápasech s chemiky inkasovaly Pardubice jedinkrát. A vždy o gól vyhrály. „I tentokrát se nám sice dostali pod kůži, ale jsme rádi, že je dokážeme v útočné fázi zkrotit,“ odfoukl si slovenský obránce vítězů.

Zkušenosti z podobně ostrých bitev se Dynamu šiknou ve finiši extraligy. „Teď se s Vítkovicemi přetahujeme o vedení, ale to není podstatné,“ pravil Čerešňák. „Chceme udělat první čtyřku, ale ta hlavní část sezony pro nás začne v play off. Na něj se chceme soustředit.“