Žádný kotel, ale... Litvínovské hokejisty drtí těsné porážky

Jeho Verva dala rozzářenému Dynamu první a jediný gól v letošní sezoně po dlouhých 160 minutách, když Abdul tečí vyrovnával. Jinak ani ťuk.

Předtím musela skousnout porážky 0:1, první z nich po samostatných nájezdech. Pardubicím k osmi z devíti možných bodů stačily pouhé tři góly ze hry. „Nejsme proti Litvínovu úplně rozstřílení,“ pousmál se asistent pardubického trenéra Richard Král. „Ve všech zápasech ale naši gólmani podali výborné výkony, to asi má vliv.“

Podle jediného litvínovského střelce Jindřicha Abdula rozhodla horší koncovka. „Mají velmi dobrou obranu i brankáře, ale šancí jsme měli poměrně dost. I prostoru k dorážkám. Bohužel poslední dobou nám to nelepí,“ lituje útočník. „Remíza by zápasu slušela, ale máme zase nulu a je to pro nás strašně těžké.“

Verva prohrála už sedmé z posledních osmi utkání a stále se nemůže odpoutat od spodku tabulky. „Ukázali jsme, že v klidu dokážeme hrát s týmem jako Pardubice. Je to povzbuzení. Máme černou sérii, ale věřím, že hned další zápas to zlomíme, když budeme hrát jako dneska. Jsme tak kvalitní, že taky můžeme vyhrávat,“ nepropadá Abdul skepsi.

Ale čtrnáct porážek v sezoně o gól, to na pohodě nepřidá. „Je na každém, jak se s tím vypořádá. Nedostáváme od každého kotel, jde o vyrovnané zápasy. Ale zamrzí, když je to o jednom gólu,“ vadí Abdulovi.

Podle trenéra Mlejnka je na delší analýzu, proč Verva těsné zápasy ztrácí. „Člověk si říká, o čem to svědčí. Je to zkrátka daň mančaftů, co hrají dole. Když mají hráči kvalitní nasazení, tak s respektem ke všem je jedno, jestli hrajete s prvním, či čtrnáctým,“ uvažuje Mlejnek. „My prohráli o branku v Kladně, ve Varech o gól ve třech a o dvojité kalhoty, s Hradcem a v Třinci po nájezdech, do prázdné na Kometě...“

Kouč chemiků má pak o to víc práce. „Je na nás trenérech, abychom kluky drželi v dobré pracovní morálce. Není to snadné, ale asi bychom byli špatní trenéři, kdybychom tomu nevěřili a nedělali maximum.“ Víra bude potřeba, Vervu čeká čtyřzápasová venkovní série. „Asi není tajemství, že venku nám to nejde. Teď je pravý čas, kdy to můžeme zlomit!“ burcuje Abdul.