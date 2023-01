Litvínov se dostal Pardubákům pod kůži, ale výhru urvali

„Popravdě nevím, proč tomu tak je, ale my jsme s tím, že to bude o jednom nebo dvou gólech, počítali,“ uvedl obránce Peter Čerešňák, autor první pardubické trefy. „Litvínovští jsou velmi nepříjemní, na jejich přechod do pásma a tlak do brány jsme se snažili nachystat. To se nám dařilo jen částečně, ale nakonec jsme dali dva góly a bereme tři body, takže jsme spokojení,“ doplnil bek.

Někdy od prvního vyloučení pardubického Kousala ve 22. minutě se utkání neslo v duchu šarvátek jeho týmu především s lotyšským triem Freibergs, Jaks a Zile v obraně Vervy; situaci příliš nepomohl ani moment, kdy rozhodčí po konzultaci s videem odvolali první gól Zohorny pro jeho kopnutí do kotouče v brankovišti.

Nedlouho poté Kousal reagoval hodně rozzlobeně na další trest, když bruslí dvakrát zajel do ležícího Šaldy. Následně dostal pět plus do konce a na odchodu do útrob zimáku ještě vztekle praštil do dveří. Škorpení soupeřů mělo poté pokračovat — hodně podráždění byli ze soubojů zejména Radil a jeho souputník Zohorna, do potyček se coby bodyguard často zapojoval obránce David Musil.

„Bylo tam hodně emocí, dohrávání u mantinelů. Jejich hráči se nám dostali pod kůži, projevila se frustrace. Ale zvládli jsme to,“ oddechl si Čerešňák.

Vedení se Pardubice přece jen dočkaly ve 33. minutě po jeho golfáku zblízka při hře čtyři na čtyři, po teči Zileho rány od modré v podání Abdula v přesilovce však bylo brzy srovnáno. Rozuzlení zápasové zápletky přinesl až závěr mače. V 56. minutě šikovně usměrnil hokejkou puk do sítě po bombě Dvořáka také Sedlák a další výhru do tabulky už si lídr extraligy pohlídal.

Příští zápas pardubické hokejisty čeká už tuto středu od 18 hodin, kdy mají na programu dohrávku 27. kola na ledě Rytířů z Kladna.