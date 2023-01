Pardubický hokejový klub spouští hlavní část oslav 100. narozenin

V úterý v podvečer se zaplní enteria arena lidmi, kteří budou v hokejových dresech a kolem krku jim bude viset šála v červenobílých barvách. Nicméně hokej se hrát nebude. Vedení HC Dynamo pořádá hned dvě filmové projekce filmu Navždy za Dynamo.

Stěžejní body oslav výročí 100 let Dynama V listopadu vyšla kniha „Dynamo bez frází“, která obsahuje 16 příběhů hráčů napříč celou historií klubu. Vyjde také encyklopedie Dynama. Vyšla speciální edice poštovních známek, na kterých jsou vyobrazeny legendy klubu. Od prosince je v aréně veřejné bruslení za symbolický poplatek. Film „Navždy za Dynamo“, který se bude promítat v úterý 17. února od 17 a 20 hodin. Výstava na zámku. Od 18. ledna do 1. října 2023 bude k vidění ve třech sálech interaktivní výstava o historii Dynama. Únorový galavečer. Před kamerami ČT klub 7. února medailemi ocení klubové legendy.

„Ten nechá zájemce nahlédnout do zákulisí pardubického klubu. Lístky na promítání, které bude od 17 a 20 hodin, jsou již v prodeji na webu klubu,“ uvedl tiskový mluvčí HC Dynamo Jan Mroviec.

Film u příležitosti oslav 100 let pardubického hokeje natočilo Dynamo Pardubice ve spolupráci s projektem Bez frází. „Jedná se o unikátní dokumentární film o tom, co hokej pro Pardubice jako město znamená. Vše reflektuje pomocí příběhů lidí, kteří sice žijí naprosto rozdílné životy, ale ty se vždy střetnou na hokejovém stadionu během domácích utkání pardubického Dynama. Všechny přitom spojuje jediné – absolutní vášeň pro Dynamo,“ doplnil Jan Mroviec.

Masér a kustod A-týmu Martin Mandys, bývalý kapitán a dnes funkcionář Tomáš Rolinek, legenda klubu Bohuslav Šťastný, bývalý gólman a dnes sportovní ředitel Dušan Salfický, oddaná dlouholetá fanynka Hana Sejkorová a mladičký Dušan Herčík, který si připisuje v mládežnických výběrech první góly a starty. Šest životních příběhů, které mapují události především sezony 2021/22, kterou poznamenala nejen pandemie koronaviru, ale i nečekaně brzký konec Dynama v extraligovém play-off.

„Je to vzácná příležitost dostat se prostřednictvím tohoto filmu na místa, kam se jinak fanoušek nemá šanci podívat. Získáte zajímavý vhled do fungování klubu a do toho, co Dynamo znamená pro všechny jeho fanoušky, ale i pro lidi, kteří pracují v organizaci,“ uvedl k filmu marketingový manažer Daniel Ulrich.

Fanoušci budou mít možnost vychutnat si zážitek z projekce filmu na velkém plátně přímo v enteria areně. „Vstupenky jsou k dostání také na pokladnách enteria areny,“ doplnil Mroviec.

Hned další den na zámku začne obsáhlá výstava, která se váže ke kulatému jubileu. Potrvá až do prvního října, takže fanoušci budou mít dostatek času si vše pečlivě prohlédnout. A je zřejmé, že bude na co se dívat. „Měla by to být asi největší hokejová výstava z hlediska exponátů. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost vidět na jednom místě Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL, Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL, prsten ze Stanley Cupu, zlatou medaili z Nagana, mistrovské artefakty Dynama a tak dále. To vše bude doprovázet interaktivní sekce s moderními prvky,“ uvedl Jan Mroviec.

Nicméně ani to stále není všechno. V únoru totiž Dynamo pořádá galavečer v hokejové hale. „V areně klub 7. února mimo jiné ocení legendy a významné hosty nejen pamětními medailemi, které si budou moci následně pořizovat i sběratelé. Akci bude živě přenášet Česká televize,“ stojí na webu klubu.

Součástí oslav bude také jedna velká sportovní událost. Na podzim roku 2023 se v enteria areně uskuteční zápas legend, při němž se na ledě společně sejdou největší hráčské osobnosti historie klubu. Akce nabídne bohatý doprovodný program pro veřejnost, včetně autogramiády legend. „Samozřejmě nejhezčí část oslav by byl zisk poháru a medailí,“ dodal majitel klubu Petr Dědek s ohledem na konec ligy.