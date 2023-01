Den si vydechni? Zapomeň! Proč extraliga nemá režim, který frčí ve světě

„Člověku to přijde jako maličkost, ale pro hráče je to nezvyk. Najednou chybí den na regeneraci. Jdete do zápasu a nevíte, co udělat, abyste se cítil v topu,“ přikyvuje Filip Chlapík – reprezentant, jenž loňské léto vyměnil extraligovou Spartu za švýcarský klub Ambri-Piotta.

Upřímně? Nejen Chlapík naznačuje, že absence dvojzápasů v extralize rozhodně nepředstavuje nejpalčivější problém, který tíží český hokej. Nicméně stojí za úvahu.