„Není teď snadné chodit každý ráno do práce, kde na trénincích a poradách dokola omíláme pořád stejné chyby,“ přizná. „Pokoušíme se už jen co nejvíc nalívat klukům do hlav optimismus.“

Nedávný kouč hokejové reprezentace od léta vede tým HC Ajoie, který v nejvyšší švýcarské soutěži už drahnou dobu drhne dno.