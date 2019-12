Jarůšek zlomil hůl i Kladno. Vzpoura slabých však Litvínovu nenahrála

„Že kluci hráli s jiným nasazením než dřív? Pohrozil jsem, že je všechny vyhodím,“ smál se po včerejším extraligovém vítězství 4:1 nový litvínovský kouč Vladimír Kýhos, pověstný svou rázností. „Ve skutečnosti je to tak, že když přijde nový trenér, jsou hráči ostražití. A většina mě zná, takže vědí, jak by dopadli.“



Už v 1. třetině Verva hrála se sebevědomím, jaké jí dosud většinou chybělo. Mužstvo tentokrát nehrajícího majitele Jaromíra Jágra, který kvůli zranění jen stál na střídačce, přestřílela 20:7. „Byli jsme jak na kolotoči,“ vystihl to kladenský trenér David Čermák. Ve 2. části se to úplně otočilo, na střely 16:4 pro Kladno. Ale pak přišel další zvrat, za pilu zase tahala Verva a nakonec Kladno bleskově rozložila.

Začalo to Jarůškovým zásahem v přesilovce. „Jel jsem před bránu, kde je moje místo, měl jsem hokejku v jedné ruce. Adam Jánošík dobře vystřelil a já cítil teč. Radoval jsem se, kluci taky, na střídačce jsem se o hokejku opřel a byla zlomená. Přitom úplně nová! Adam mi ji musí zaplatit,“ hecoval Jarůšek spoluhráče. „Ale taková zlomenina je radost. Dali jsme první gól a pak nám to tam začalo padat.“

V rozmezí 144 vteřin skóroval dvakrát Jarůšek, jednou Petružálek, a navíc Hübl poslal puk do horní tyčky. Chvíli nato uzemnil Rytíře ještě Myšákův zásah, Kladno korigovalo ve dvojnásobné převaze.



„Když vám tam rychle spadnou góly, máte větší sebevědomí. Plus vyprodáno, super kulisa, fanoušci nás hnali, to nás taky nakoplo,“ děkoval Jarůšek; na Hlinkově stadionu včera burácelo 6 011 diváků.

Litvínov čtyři z posledních šesti zápasů vyhrál, ale ani 12 bodů ho nevystřelilo do klidných vod. Je dvanáctý, tři body od posledních Pardubic, které mají zápas k dobru.

„Chceme se co nejvíc vzdálit spodku, ale nedělní výsledky nám nenahrály. Vypadá to jako vzpoura slabých,“ hořce se pousmál Kýhos, uspěly Zlín, Pardubice i Vítkovice. Pod nástupcem Jiřího Šlégra vyhrál Litvínov dva ze tří zápasů. „Kluci hráli už předtím dobře, nepřišel jsem, abych hned všechno měnil. Určité věci jsme zdokonalili na trénincích, ono to je ve hře potom vidět. I nasazení je daleko jiné.“

Jarůšek si vzestup pochvaluje: „Snažili jsme se držet systém z posledních zápasů. Bylo jen na nás, kdy k tomu začneme přistupovat daleko líp, kdy začneme víc makat. A zvedlo se to. Pan Kýhos tomu dodal svoje, říká své poznatky, my se snažíme to plnit.“ Po reprezentační přestávce Litvínov hostí ve středu 18. prosince brněnskou Kometu.