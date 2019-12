Vousáč v ráži. Ale výkyvy mají i hráči v NHL, tvrdí Jarůšek

Přitom zkraje sezony ho Litvínov vzal jen na měsíční test, aby zjistil, jestli bude Jarůšek platný. Ve Spartě sezonu předtím nezářil. Jak už dřív sám naznačil, nesedl si s trenérem Uwe Kruppem. „K angažmá v Litvínově jsem přistoupil tak, že mám restart kariéry, protože poslední rok jsem na Spartě moc nehrál. A to se člověk nemůže moc ukázat, nemůže moc udělat.“

V základní části extraligy si loni zapsal jen 13 bodů. Jeho maximem je 19 gólů a 26 asistencí z ročníku 2016/17, kdy táhl Hradec Králové.

„Je všeobecně známo, že když člověk hraje 15–20 minut, má větší šanci dát gól a něco vymyslet, než když je na ledě minut osm a ještě tam chodí nepravidelně. Teď hraji stabilně a jsem za to rád,“ pochvaluje si člen úderné formace s centrem Hanzlem a kanadským křídlem Mahbodem.

„Přišel jsem do Litvínova s tím, že budu dávat góly a budu pomáhat i nahrávkami. Že budu hrát svůj hokej a snažit se o to, co mě vždycky zdobilo. Tedy chodit před branku, tlačit se do ní. Snažím se to plnit na sto procent.“

Důraz, nasazení, to rodáka z Brna zdobí. A svoji výkonnost si zatím drží. „Do každého zápasu jdu naplno, ale někdy nemáte svůj den, nic vám tam nepadne, nesedne vám to. To mívají daleko větší hráči než já, i v NHL,“ uvědomuje si. „Prostě vždycky chci pomoct gólem, asistencí, neudělat chyby. Snažím se udržet formu. Dřív mi bylo vyčítáno, nebo spíš kolovalo mezi lidmi, že zahraju tři zápasy a pak nic. Tak jsem trošku ukázal, že to tak není.“

28letý Jarůšek pomáhá zvedat Vervu ze dna, Litvínov se rozjel. „Změnili jsme přístup. Uvědomili jsme si, že nemůžeme být tam, kde jsme byli, poslední předposlední. Rapidně jsme se zlepšili, ale ještě to podle mě není maximum. Můžeme z toho vyždímat ještě víc,“ cítí.

Na vzestupu se podílí i nový trenér Vladimír Kýhos. „Snažíme se držet systém, který jsme nastolili před jeho příchodem, pan Kýhos tomu dodal svoje. Občas zvýší hlas, což je potřeba. A my makáme jako jeden tým.“