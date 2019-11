Jarůšek: Krumpáč a lopata? Fanoušci na to mají právo, nepracujeme dobře

Dočasná trenérská trojice přeházela útoky, udělala změny i v taktice?

My jsme poslední týden začali hrát jiný systém, dneska jsme se ho drželi. Hráli jsme to stejné co poslední dobu pod panem Šlégrem. Sami jsme věděli, jak na tom jsme. Parádně se povedlo první střídání, to nás nakoplo a my to urvali.

Trenérská změna obvykle tým nakopne, platilo to i u vás?

Musím říct, že každého v kabině naše situace... jak to říct slušně… prostě to všem vadí. Nechceme být tam, kde jsme. Je jen na nás, abychom to zvedli. Dneska jsme udělali první krok, ale nesmí to být jen záchvěv, musí to být i v pátek, v neděli. Teď je každý zápas důležitý, je to o přežití. Do půlnoci můžeme slavit, zítra ale zase přijdeme s tím, že jsme tam, kde jsme. Musíme se z toho vyhrabat.

Co zápas rozhodlo?

Řekli jsme si, že do něj chceme vletět, že od prvního střídání budeme agresivně napadat, vytvářet si šance. Povedlo se to nadmíru. Strašně moc jsme chtěli vyhrát, bylo to i vidět. Když vedete 1:0 hned na začátku, týmu to vlije krev do žil.

V útoku máte nově Kanaďana Mahboda, kterého bylo plné hřiště.

Hráli jsme poprvé spolu, sedíme vedle sebe i v šatně. Dá se říct, že se o něj tady starám, všude ho vozím, máme spolu nějaký vztah, což se dneska na ledě ukázalo. A Hanzl je k nám super, celá lajna byla výborná.

Jaký je Mahbod hráč a člověk?

Malý štírek. Nahodit a jet. Hodně bruslí, skvěle zapadl. Jako člověk? Nemůžu říct křivé slovo. Trávíme spolu čas, bavíme se, je s ním sranda, i nějaké vtípky pochytí. Není to typický Kanaďan, že když něco řeknete, dívá se na vás a nechápe.

V pondělí fanoušci položili ke dveřím šatny krumpáč a lopatu. Co jste tomu říkal?

Nějací kluci to viděli, ale oni to nechali před vstupem trenérů, vybrali si špatné dveře. My chodíme jinými. Ale doneslo se to k nám. Je jejich právo to sem dát. Ale můžu říct za sebe a určitě i za kluky, že makáme. Vím, že to vypadá hrozně, ty zápasy nebyly vůbec dobré, vždycky se sesypeme. Sami to vidíme. Musíme makat každý zápas i trénink a doufat, že se to k nám otočí. Dneska jsme udělali první krok. Výborně jsme makali všichni do jednoho a doufám, že se nás to bude držet. A v pátek na to ve Zlíně navážeme. Nesmíme rychle dostat dva góly a zase se sesypat.

Ovšem fanoušci vás podporovali celý zápas.

Už v Hradci Králové fandili i za špatného stavu. Strašně si toho vážíme. Podporu potřebujeme, víme, že nehrajeme vůbec dobře. Musíme jen makat a doufat, že se z toho vyhrabeme. Dneska tam byl transparent, kterého jsem si všiml, samozřejmě to tak vidí. (Transparent zněl: Zn. Hledáme hráče, vedení, trenéry, co umí dělat hokej). Nesmíme vypustit žádný zápas ani trénink, snad to dneska viděli a my jim udělali radost. Každý zápas je o přežití.

Máte výkyvy, proč?

Kdybych to věděl, asi poradím. Možná nám sedí určité styly týmů, jiné ne. Nevím. To bych si vymýšlel. Dneska jsme strašně chtěli vyhrát, to muselo být vidět. Nechceme být dole, už je maják na střeše a musíme s tím něco dělat.

Řešíte, kdo bude nový trenér?

Já osobně ne, nevím, co kluci, nic jsem nezaslechl. My jsme tady od toho, abychom hráli hokej, dělali svoji práci, kterou, jak vidíme v tabulce, neděláme, jak bychom měli. Musíme dupnout do pedálů. Může se stát, že má člověk blbý den, ale od toho je dalších 20 lidí, kteří ho musí zastoupit.

