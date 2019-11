Karlovarský Mariška: Chybělo trochu štěstí, které jsme měli předtím

Podle asistenta karlovarského trenéra Tomáše Marišky rozhodla utkání jednoznačně první třetina, potažmo první střídání, které Energie nezvládla. „Nechali jsme si dát laciný gól a zvedli jsme domácím hlavu. Druhý aspekt první třetiny byl ten, že jsme měli pět vyloučených hráčů a v podstatě jsme jen čekali, kdy nás domácí potrestají. Zaplať pánbůh jsme první třetinu prohráli jen 1:2, ale určila ráz celého utkání. Domácí potom měli šanci pozorně bránit, což dělali. Hráli obětavě a do šancí a do tlaku nás moc nepouštěli. My jsme šli pořád do plné obrany, bylo to pro nás hrozně těžké a bohužel jsme vyrovnávací gól nedokázali dát. Možná nám chybělo trošku štěstí, které jsme měli v minulých utkáních,“ přemítá Tomáš Mariška.

V pátek jeho tým hostí Hradec Králové, utkání 23. kola začíná v KV Areně v 17.30 hodin, Litvínov hraje ve stejnou dobu ve Zlíně. „Udělali jsme první krok, ale nesmí to být jen záchvěv. Musíme i v pátek a v neděli. Každý zápas je důležitý. Musíme pevně věřit, že i v pátek budeme mít (ze Zlína) tři body. Už je maják na střeše a musíme s tím něco dělat,“ uvědomuje si litvínovský útočník Richard Jarůšek.

Právě díky němu se Vervě proti Karlovým Varům vstup do utkání podařil. Vedla už po 13 sekundách, to když po Mahbodově přihrávce trefil Jarůšek z pravého kruhu bližší horní roh Bednářovy branky. „Řekli jsme si, že do zápasu chceme vletět. Že budeme hned první střídání agresivně napadat a vytvoříme si nějakou šanci. Povedlo se to nadmíru,“ pochvaloval si Jarůšek.

Další nebezpečný pokus vyslal na karlovarského gólmana Hanzl. Domácí potom nevyužili přesilovku po špatném střídání hostů. Sami se vzápětí ubránili při Kašparově trestu, ale v sedmé minutě už inkasovali. Januse překonal od modré čáry přes clonu Martin Rohan a dal svoji první branku v sezoně.

„Jsem za gól rád, ale škoda, že jsme neudělali aspoň bod. Bylo by to trošku veselejší. První třetina byla pro vývoj utkání určující. Dostali jsme první střídání gól, udělali jsme pět faulů a dostali jsme i druhou branku. Bylo vidět, že Litvínov hraje fakt na krev a nedá nám nic zadarmo,“ prohlásil karlovarský obránce Martin Rohan.

Hosté vzápětí odolali při Polákově vyloučení, ale po trestech Šenkeříka a Skuhravého se naskytla Litvínovu v 15. minutě na 48 sekund přesilová hra pěti proti třem. Po 24 sekundách ji využil znovu po Mahbodově přihrávce Pavelka. Litvínov se při Hanzlově pobytu na trestné lavici ubránil a ještě před pauzou mohl po Kašparově uvolnění zvýšit Jánošík.

Blízko vyrovnání byl ve 23. minutě Kubalík, který trefil z dorážky levou tyč. V druhé části se odehrával spíše boj bez větších šancí. Domácí soupeře do dalších možností nepouštěli a sami mohli pojistit náskok. Mahbod a potom i Jarůšek po přečíslení ale karlovarského gólmana neprostřelili. Povedlo se to sice potom Jarůškovi, sudí si však u videorozhodčího ověřili, že se tak stalo těsně po vypršení hrací doby.