Richard, litvínovské srdce. Jarůšek prožil sladký debut

„Publikum skvělé, děkovačka výborná, užil jsem si to!“ zářil Jarůšek, kterého si Verva vzala na měsíční zkoušku. „Doufám, že se trenérovi a vedení zalíbím.“

Což je v podstatě jeden člověk, kouč a generální ředitel Jiří Šlégr. „Jarůšek je bojovný, platný hráč. Zařadili jsme ho k mladému Myšákovi a zkušenému Kašparovi, už od prvního tréninku bylo vidět, že si sedli. A dnes to potvrdili gólem. První dojmy jsou za nás pozitivní,“ ocenil Šlégr novice, vyhlášeného nejlepším hráčem zápasu.

Před 5 976 bouřlivými diváky Verva po Hruškově gólu prohrávala jen 12 vteřin, Gerhát hned zblízka dorovnal. Ve druhé třetině přišla parádní akce Myšákovy lajny. Ukázkové přečíslení s přenášením hry, rychlý ťukes Jarůšek - Kašpar - Myšák, ten zametl puk do prázdné branky.

„Richard je důrazný útočník, důležitý i při přesilovce před bránou. Tlačí se tam, ten prostor odehraje. Je užitečný,“ vnímá Jan Myšák, letos přesazený z křídla na centra. „Zatím nám to spolu jde, snad to nezakřiknu. Ale všichni hráči v Litvínově jsou výborní,“ lichotí Jarůšek. „Systém mi vyhovuje, všechny čtyři lajny ho plnily, proto jsme vyhráli. Kvalitně jsme napadali, bruslili. Mělo to tempo, hrálo se nahoru dolů, bylo to velmi náročné.“

Litvínovská posila Richard Jarůšek (vlevo) za brankou Karla Vejmelky.

Pro Jarůška obzvlášť, když stihl v létě jediný duel. „Od března mám teprve druhý zápas. Trénoval jsem na Spartě s juniory, i třífázově, fyzičku mám. Utkání vám ale dá víc.“ 28letý účastník mistrovství světa 2016 loni ve Spartě neladil s koučem Uwe Kruppem a skončil. „Když si nesednete se šéfem, není to dobré. Což potkalo mě. Je na mně to restartovat.“

Svůj restart brněnský rodák proti Brnu zahájil výborně. „Musím hrát svoji hru, kvůli tomu mě sem brali. Napadat, být důrazný, přímočarý.“ Co ukáže v neděli v Plzni?