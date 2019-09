Litvínovský kouč Šlégr: Nezmatkovat! Ale je plno otázek a málo gólů

„Není od nás takový tlak do brány, musíme před ní víc chodit, snažit se ještě o víc střel,“ tvrdí útočník Viktor Hübl, jediný páteční střelec Vervy. „Zatím nám chybí lehkost, góly, že bychom to vyšachovali. Ale takové už dneska moc nepadají. Nejdřív musíme hodně pálit, doufat v dorážky, domlátit to tam. Potom přijdou i hezké góly.“

Hübl doklepával puk do prázdné branky, vyrovnal na 1:1. Jenže zkraje 3. třetiny nabruslil mezi beky Mandát a nadvakrát překonal Januse. „Přišla přihrávka do jízdy, já se dobelhal až k bráně a z dorážky puk dostal mezi nohy,“ líčil Jan Mandát. „Výborně jsme bruslili, napadali, plnili taktiku. V prvních dvou kolech jsme byli rozlítaní a dostávali jsme góly z předbrankového prostoru, teď jsme si to pohlídali.“

A domácí z toho měli vrásky. „Asi jsme předpokládali, že se Pardubice porazí samy. Nebyli jsme důslední ve všech směrech. Nebyl to výkon, abychom si body zasloužili,“ uznal litvínovský kouč Jiří Šlégr. „Měli jsme dělat ty malé věci, dohrávání hráčů, tlak do brány, padat do střel, nic z toho jsme nepředvedli. Tedy vyjma lajny Trávníček, Helt, Jurčík. Není možné, aby tohle plnil jen jeden útok, musí všichni bojovat stejně.“

Ani z přesilovek se Litvínov neprosadil, v sezoně jich měl deset, ale nevyužil ani jednu. „Trénujeme je každý den, pořád se snažíme přijít s něčím novým, aby fungovaly. První nebyl špatná, ale nestřílíme góly, to je to zásadní,“ vnímá Šlégr.

Verva ve třech kolech dala jen tři góly, nejmíň z celé extraligy. Třeba Liberec jich nasázel už 19! Rozhodí Šlégr útoky? „Nerad bych zmatkoval. Jsou to jen tři zápasy. Ale když dva prohrajeme, není to příjemné a je spousta otázek, proč to tak je. Musíme začít u disciplíny a u toho, že je nutné hrát jako jeden chlap.“

Povede se to už v neděli v Třinci?