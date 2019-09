Kometa veze první porážku, osm let dlouhá série skončila v Litvínově

Hosté sice vedli, to když se v 9. minutě prosadil Jan Hruška, to však bylo z jejich strany vše. „Litvínov hrál výborně střední pásmo, my jsme se těžko dostávali přes les jeho hráčů. Když jsme se tam dostali, tak z šancí, a nebylo jich málo, jsme nedokázali prostřelit (brankáře) Januse,“ řekl brněnský obránce Ondřej Němec.

Kometa začala v brance s Karlem Vejmelkou, který si svoje místo vybojoval v přípravě. Před Myšákovým gólem mu obrana moc nepomohla. „Propadli jsme bohužel v útočném pásmu, jejich bek to rozjel čtyři na dva a my jsme si to špatně rozebrali. Možná to byl zlomový moment utkání, my jsme ale měli spoustu přesilovek, které jsme měli využít,“ přiznal Němec.

V poslední minutě ještě Plekanec při power play vyrazil puk z prázdné branky hostujícího mužstva.Největší šance na vyrovnání měl Tomáš Plekanec ve třetí třetině, když se dvakrát během jednoho střídání dostal zcela sám před brankáře. Januse se mu ale nepodařilo překonat, krátce poté přišel útočný faul v podání Jana Hrušky a na převahu se po ubránění oslabení Kometě už nepodařilo zabránit.

„Osobně jsem hodně zklamaný, že jsme nevyhráli, ale takový je sport. Druhou třetinu jsme sice prohráli, ale z našeho pohledu tam bylo hodně střel, hodně přesilovek. Ve třetí třetině jsme chtěli být aktivní, střel tam naopak bylo hodně málo. Z pěti střel je těžké skóre srovnat,“ hodnotil Petr Fiala, trenér poražených.