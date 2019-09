Hokejový útočník Jarůšek zkusí přesvědčit na zkoušce Litvínov

„Vzhledem ke zranění našeho klíčového útočníka Jakuba Petružálka, který chybí tři týdny, jsme se rozhodli před začátkem extraligové soutěže angažovat důrazného a přímočarého hráče, který umí pracovat v předbrankovém prostoru,“ vysvětlil Jarůškův příchod v tiskové zprávě hlavní trenér a generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

„Kádr nikdy není uzavřený, po náročném soustředění v Drážďanech nám kvůli zranění odpadlo snad sedm hráčů. Uvidíme, jak se dají do kupy.“

Novic s parametry 189 cm, 89 kg se zapojil už do úterního tréninku. Extraligu hrál v Mladé Boleslavi, Hradci Králové a naposledy ve Spartě; loni včetně play off naskočil do 40 zápasů, dal 11 gólů a na čtyři nahrál. Jeho bilance v elitní soutěži zní 248 startů, 140 bodů (72+68). Brněnský rodák se probojoval na mistrovství světa 2016.