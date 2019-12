Nenápadně stoupat tabulkou, přeje si litvínovský Hübl

„Já se cítil dobře už od začátku extraligy, ale chybělo nám tam trochu hokejovosti, nedařilo se nám do útoku ani střelecky. Jsem rád, že teď to tam začalo padat mně i dalším klukům, snad to bude pokračovat a budeme nenápadně stoupat tabulkou,“ přeje si 41letý Hübl.

Středeční duel s Kometou měl pro Vervu hororový začátek, brzy ztrácela 0:2. „Start se nám nepovedl, chtěli jsme si tam vytvořit tlak, ale hosté nám dvakrát ujeli a ty inkasované góly samozřejmě trošku ovlivnily průběh zápasu. Začali jsme být docela nervózní. Ale od druhé části už jsme plnili, co jsme si řekli, začalo se nám dařit herně. A ve třetí třetině nám tam napadaly i góly, takže nakonec super zápas,“ usmíval se útočník.

Po pokažené první části kouč Kýhos stáhl hru na tři lajny a Vervě to evidentně prospělo. „Po těch dvou gólech jsme byli trochu opaření, ale po stažení na tři lajny jsme si vytvořili tlak i šance. Dlouho nám chybělo trochu štěstí v koncovce, ale pořád jsme věřili, že to do brány nějak prorveme.“

Není to poprvé, co Litvínov dokázal zvrátit nepříznivý vývoj zápasu. Skóre otáčí poslední dobou celkem pravidelně. „Doufám, že nějaký zápas odehrajeme i v klidu, ale když máme sílu a otáčíme to v poslední třetině, tak proč ne.“

Litvínov střelecky zatím táhl hlavně dravec Richard Jarůšek, který se trefil i ve středu, teď se přidávají i další hráči. „Jen ať to přibývá! Lajny jsou vyrovnané, každá by měla mít sílu. Tak ať se o góly podělí celý tým,“ přeje si Hübl. V pátek Verva hraje v Plzni.