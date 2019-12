Litvínovský vzestup? Pohrozil jsem hráčům, že je vyházím, směje se Kýhos

„Věřím, že to z nich dostaneme,“ nezatratil je Kýhos, který Vervu vedl třikrát a dvakrát zvítězil. Naposledy 4:1 doma nad Kladnem.



Projevila se vaše týdenní práce?

Nevím, nemyslím si to. Kluci hráli už před mým příchodem dobře. Nepřišel jsem, abych hned všechno měnil, ale určité věci jsme zdokonalili na trénincích, ono to je ve hře potom vidět. I nasazení je daleko jiné, než bylo v zápasech, kdy jsem seděl ještě na tribuně.

Čím si lepší nasazení vysvětlit?

Pohrozil jsem jim, že je všechny vyhodím. (smích) Ne ne ne. Je to tak, že když přijde nový trenér, kluci jsou ostražití. A většina mě zná, takže vědí, jak by dopadli.

Vrátil jste do hry Kubáta s Kašparem. Proč jste k tomu sáhl?

Kašpi je kvalitní hráč, akorát to z něho musíme vydudat. To je náš úkol. Gerhát je zraněný, takže šel do hry. I Kubát má kvalitu.

Líbily se vám jejich výkony?

To svoje, co jsme po nich chtěli, celkem splnili. Samozřejmě hráči takového typu by měli být vidět ještě jinak. Zatím bohužel jejich sezona není nic slavného, jenže ono není snadné to změnit lusknutím prstu, aby byli úplně jiní. Je na to delší čas, věřím, že to z nich dostaneme. I proto kádr zatím posilovat nebudeme.

Co všechno jste změnil?

Věci, které měli kluci zažité a začali je trénovat, jsme jenom upravili. Myslím, že to je dobrý systém, což se potvrdilo. Jen jsme pracovali na tom, ať neděláme chyby.

Nakonec jste nastříleli čtyři góly, ale plno šancí jste i zahodili, proč?

Je to otázka sebevědomí, kluci jsou v takové křeči z toho, jak se začátek sezony nevyvedl. Záleží, jak se budou cítit. Pár zápasů vyhrát takovým způsobem jako proti Kladnu, pak si dovolí daleko víc.

V Mladé Boleslavi jste za poslední třetinu dali pět gólů, proti Kladnu čtyři. Takže ofenzivní potenciál máte velký.

Vždycky když vám padne gól, je to nabuzení mančaftu. Na naše poměry, i když máme dost šancí, ještě málo střílíme. Chceme to hrát někam do kuchyně, což v případě, kdy se nedaří, nefunguje. Nabádáme kluky, aby hráli jednoduše, tlačit se do brány a střílet. Což platí i v přesilových hrách – nevymýšlet!

Proti Kladnu jste ve 2. třetině vypadli z role. Proč?

Tím, že se hráči uspokojili. Člověk je pochválí za hru, a oni začnou dělat věci úplně jinak. Ztráty puků ve středním pásmu, soupeři jsme tím nabídli přečíslení. Fantasticky nás podržel Janus v bráně.

Myslíte víc než jen na záchranu extraligy?

Chceme se hlavně co nejvíc vzdálit spodku, ale víkendové výsledky nám nenahrály, vypadalo to jako vzpoura slabých. Potřebujeme udělat nějakou šňůru, abychom poskočili výš a měli trošku klid.