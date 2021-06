Cítím se jako zamlada, lebedí si liberecký Filippi po operaci zad

Startu náročné kondiční dřiny se po vynucené herní pauze už nemohl dočkat. „Těšil jsem se i do posilovny, což u mě dřív nebývalo,“ usmál se devětadvacetiletý forvard s bohatými zkušenostmi z KHL. „Nemám vůbec žádná omezení, cítím se jako zamlada. Na novou sezonu se připravuju v úplně normálním režimu, jako by snad ani žádná operace nebyla.“

Filippi se minulý týden hlásil trenérům Bílých Tygrů na startu letní přípravy. Sám se však připravoval už více než měsíc se svým kondičním trenérem. „Trénuju v podstatě stejně jako dřív, změnil jsem jen maličkosti. Třeba si nedávám těžké činky na záda, ale je to spíš o hlavě, že do toho zatím nechci jít,“ popsal.

S libereckým klubem je spojený už od mládežnických let. Odrazil se odsud do reprezentace i k angažmá v KHL, kde pět sezon nastupoval za Magnitogorsk a také za Chabarovsk a mezitím se vracel pod Ještěd.

V minulém ročníku měl patřit k hlavním ofenzivním zbraním Bílých Tygrů, ale nakonec za ně odehrál jen 22 zápasů, v nichž nasbíral 16 bodů za 6 gólů a 10 asistencí. Pak ho zastavily dlouhodobé problémy se zády, které ho s přestávkami trápily už od roku 2016. Po poradě s lékaři se rozhodl situaci řešit radikálně a v lednu podstoupil operaci páteře v liberecké nemocnici.

Snažení svých spoluhráčů, kteří to nakonec dotáhli až do extraligového finále, tak mohl sledovat jen jako divák. „Bylo to hrozně složité. Pro sportovce je nejhorší, když nemůže týmu pomoct, takže jsem trpěl,“ řekl útočník s číslem 41 na dresu. „Ale jsem rád, že jsem to vyřešil tak, jak jsem to vyřešil, a dal jsem se do kupy na další sezony,“ dodal.

Podobné potíže se zády i průběh sezony jako Filippi měla i další liberecká hvězda Ladislav Šmíd. Obránce s dlouhou kariérou v NHL se rovněž v půlce sezony rozhodl pro operaci a měl by být trenérům k dispozici na startu dalšího ročníku. Návrat obou klíčových hráčů je pro Bílé Tygry skoro jako získat nové posily.

Tomáš Filippi věří, že i v příští extraligové sezoně budou hrát Bílí Tygři o přední příčky, i když se tým obměnil. „Kostra týmu zůstává pořád pohromadě. Myslím, že máme dobré posily. Já jsem tedy spokojený, ale to je spíš otázka na někoho jiného, ne na mě. A na bližší cíle do sezony je zatím ještě příliš brzy. Přijde čas, abychom vyhlásili cíle před sezonou,“ uvedl Filippi.

Z Liberce po stříbrné sezoně odešli útočníci Michal Bulíř a Radan Lenc a také obránci Ronald Knot, Tomáš Hanousek a Tomáš Havlín. Útočnými posilami se zatím stali Jakub Klepiš, Jan Ordoš a slovenský reprezentant Martin Faško-Rudáš. Obranu nově vyztuží Michal Ivan a Kanaďan T.J. Melancon, kteří se v minulé sezoně stali slovenskými mistry se Zvolenem.