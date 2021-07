Ještě hledáme top útočníka, říká kouč libereckých hokejistů Augusta

„Trénink měl tempo, je vidět, že hráči jsou připravení a na led se těšili. Ostatně moc jsem se těšil i já, protože jsem si od play off pořádně nefoukl do píšťalky,“ říkal s úsměvem liberecký kouč Patrik Augusta.



Ze stříbrného týmu odešli útočníci Lenc (Chabarovsk), Bulíř (Plzeň), Musil (Pardubice), Průžek a obránci Hanousek, Havlín (všichni Karlovy Vary) a Knot (Nižněkamsk).

V příští sezoně se v tygřím dresu představí pět nových jmen: Kanaďan Melancon a Slovák Ivan, přičemž oba obránci přišli z mistrovského Zvolena, a forvardi Ordoš (Oskarshamn), Klepiš (Brno) a Slovák Faško-Rudáš (Banská Bystrica).

„Jsme rádi, že je tady už máme. Jsou to kvalitní hráči a věřím, že zapadnou do mužstva i do stylu, kterým hrajeme,“ řekl Augusta, jenž by si ještě přál posílit ofenzivu. „Stále hledáme jednoho útočníka, který by ale opravdu měl být tím top hráčem a ne jen doplněním kádru.“

Hokejisty Liberce čeká po úvodních týdnech přípravy pořádně ostrý první herní test. V polovině srpna se na mezinárodním turnaji v rakouském Kitzbühlu nejprve střetnou s elitním domácím celkem Red Bullem Salcburk a pak s jedním z dvojice Mnichov - Košice. Následně se Tygři utkají ještě s Pardubicemi, dvakrát s Hradcem Králové a v generálce s Kladnem. Extraliga začne 10. září.